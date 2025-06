Ein 78 Jahre alter Mann ist am Samstagvormittag beim Fahrradfahren in Pullach gestorben. Laut dem Polizeibericht stürzte er gegen 9.35 Uhr auf der Richard-Wagner-Straße und blieb leblos am Boden liegen. Passanten eilten hinzu und begannen umgehend mit Reanimationsmaßnahmen. Wenig später setzten alarmierte Rettungssanitäter die Wiederbelebungsversuche fort, blieben aber ebenso erfolglos.