Pullach:Einbrecher attackieren zwei Senioren in ihrem Haus

Zwei Senioren sind nachts in ihrem Haus in Pullach im Landkreis München überfallen, gefesselt und verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge seien zwei bislang unbekannte Täter in das Haus in Pullach im Isartal eingebrochen, teilte die Polizei mit. Anschließend fesselten und attackierten die Männer eine 78-Jährige und einen 79-Jährigen. Die Einbrecher flüchteten anschließend mit Bargeld und Wertgegenständen.