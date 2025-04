Bei einem Raubüberfall in Pullach sind in der Nacht zum Dienstag eine Seniorin und ein Senior von unbekannten Tätern zusammengeschlagen und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei drangen die beiden Täter mit Gewalt in das Einfamilienhaus im Ortsteil Großhesselohe ein. Die Bewohner, ein Ehepaar im Alter von 78 und 79 Jahren, schliefen zu dieser Zeit. Der genaue Ablauf wird derzeit noch ermittelt, klar ist jedoch jetzt schon, dass die Täter das Ehepaar „grün und blau“ schlugen, so die Polizei. Die beiden Opfer wurden so schwer verletzt, dass sie am Dienstag noch nicht vernommen werden konnten.