15 Firmen sitzen hier angeblich: der alte Isartalbahnhof in Großhesselohe.

Der Isartalbahnhof wirkt wie verlassen. Doch zahlreiche Unternehmen haben hier ihren offiziellen Sitz - angeblich, weil sie keinen "umfänglichen Bürobetrieb" brauchen. Oder liegt es doch an den Steuersätzen?

Von Ramona Dinauer, Sebastian Krass und Klaus Ott, München

Der Putz bröckelt und ist rissig, von den Fensterrahmen blättert Farbe ab, Moos bedeckt den Boden. Ab und zu fährt ein Zug vorbei auf dem Weg in die Berge, aber gehalten hat hier, am einstigen Isartalbahnhof in Großhesselohe, schon lange keiner mehr. Die Gebäude sehen aus, als wären sie seit vielen Jahren verlassen. Aber geht man auf der Suche nach einem Zeichen von Leben unter einem Absperrband durch und um ein Gebäude herum, dann hängen da plötzlich ein silbrig glänzender Briefkasten und ein ordentliches Türschild. Unter der Adresse Bahnhofplatz 1, 82049 Pullach sind 15 Firmennamen aufgelistet, darunter die "Brunner Verwaltungs GmbH" und die "UBC Flightservice GmbH".