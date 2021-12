Warum die vier Musiker aus dem französischen Toulouse, der Akkordeonist Corentin Restif, der Saxofonist Ferdinand Doumerc, der Bassist Jean-Marc Serpin und der Schlagzeuger Pierre Pollet, ihre 2004 gegründete Band ausgerechnet Pulchinella nannten, also nach der verfressenen bäuerlichen Dienerfigur der neapolitanischen Commedia dell'arte, kann man sie am Samstag in der Unterfahrt fragen. Zumindest ist die Musik der improvisierenden Weltmusiker, die schon in mehr als 20 Ländern konzertierten, entsprechend burlesk: auf einer soliden Jazz-Unterlage toben sich Funk, Balkan-Melodien, albanische Weisen, Electro und Progrock aus. Seit diesem Jahr passt der Name ohnehin besser denn je, denn die vier haben sich um die süditalienische Sängerin und Tamburella-Spielerin Maria Mazzotto verstärkt. Die wurde einst als Opernsängerin ausgebildet, besann sich dann aber auf die Folklore der apulischen Region Salento, und steuert nun zum Beispiel "Pizzicas" bei - wilde archaische Melodien, mit denen früher versucht wurde, Gift nach Tarantel-Bissen aus dem Körper zu treiben.

Pulchinella, Sa., 18. Dez., 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, Tel. 448 27 94