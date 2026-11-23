Dieser Nachmittag gehört den Kleinen. Bis zu zehn Kilo dürfen sie auf die Waage bringen. Wenn’s mehr sind, vielleicht weil die Leckerli arg lecker waren in letzter Zeit, kein Problem. Emily Krasowski und Yasemin Dursunoglu werden niemanden wegschicken, solange sich alle brav benehmen. Keiner den anderen beißt. Drei Uhr auf der Hundewiese im Hirschgarten war abgemacht. Doch die Pudel-Community, die Krasowski und Dursunoglu im Dezember vor einem Jahr gegründet haben, ist anscheinend ungeduldig. Sie besteht aus einer Menge quirliger Hunde zwischen erwartungsvollen Erwachsenen. Schon früher als verabredet rasen und kugeln Pudel über die mit Laub bedeckte Wiese. Heute ist „Me-Time“ für sie. Hier sind sie unter ihresgleichen, ohne Leinenzwang.