"Es ist wunderbar, von so schönen Dingen umgeben zu sein": Franziska Puchner in ihrer Papeterie Papu in der Kaiserstraße.

Von Martina Scherf, München

Die Papeterie Papu in Schwabing ist ein Kleinod. Ein winziges Wundermärchenland. Von der Decke baumeln Girlanden mit Vögeln, Blumen, Fabelwesen. In den Regalen stehen Schachteln, Schmuckkästchen, Hefte und Bücher aus edlen Papieren. Einige der Grußkarten stammen von Schwabinger Künstlern - und an manchen Ideen hat Franziska Puchner selbst mitgewirkt. Sie steht hinter dem kleinen Tresen, Jacke, dicker rosa Schal, Pulswärmer um die Handgelenke, und sagt: "Es ist wunderbar, von so schönen Dingen umgeben zu sein."

Der Laden lebt von seinen Stammkunden. Manche kommen einfach vorbei, um sich Inspirationen zu holen. Für Geburtstage, Hochzeiten, Liebesgrüße. Andere wissen ganz genau, was sie suchen. Wie die Mutter, die jetzt mit ihrer Teenagertochter eintritt. "Ich habe vorhin angerufen", sagt sie, "wegen der Bindewerk-Ordner." Natürlich, sagt Franziska Puchner und holt die Leiter, "die stehen da ganz oben im Regal. Welches Design hätten Sie denn gerne?" Die beiden waren schon in einigen anderen Läden, aber keiner hatte diese Ordner, die von einer Buchbinde-Manufaktur am Chiemsee stammen. "Und den Online-Handel habe ich satt", sagt die Mutter. Sie entscheiden sich für die Farbe lila, das Design ein wenig retro, dezent und doch ein Hingucker.

Detailansicht öffnen Die Schachteln sind aus handgeschöpftem Papier, in Japan gefertigt. Man kann sie wie einen Baukasten immer wieder neu zusammensetzen. (Foto: Florian Peljak)

In einem Kartenständer sind das Glück, die Heiterkeit und die Melancholie zuhause - in Form von Haikus: "Lichtpausen am See, dass wir zu träumen glaubten, Geräusch der Wellen." Die Elf-Wort-Aphorismen stammen von einem Schwabinger Dichter. In der Mitte kistenweise Stempel aus Holz, in allen Größen und mit vielerlei Motiven, Waschbären, Kätzchen, Sterne oder Grußworte: "Happy Birthday", "Alles Liebe", "Ein Date?"

Stempel seien wieder gefragt, auch von Erwachsenen. "Da gibt es eine ganze Community", sagt Franziska Puchner. Die junge Frau, die jetzt in den Laden gekommen ist, erzählt: "Ich führe seit Jahren Tagebuch und hebe alles auf, Postkarten, Kinokarten, dann schreibe ich dazu, wie mir der Film gefiel. Mit einem Stempel kann man seine Stimmungslage ausdrücken." Analoge Emojis sozusagen. Etwas, das hält und das man noch seinen Enkelkindern vererben kann.

Detailansicht öffnen Viele Karten sind von Künstlern gestaltet. (Foto: Florian Peljak)

Das kleine Geschäft in der Kaiser-/Ecke Römerstraße war nach dem Krieg eine Eckkneipe, später eine Metzgerei, seit 1981 ist es ein Papierladen. Franziska Puchner kannte die Geschichte, sie wohnt schon lange gleich nebenan in dem schönen Schwabinger Altbau. Doch zum Papier kam sie erst auf Umwegen. Sie war Managerin in der Pharmaziebranche, erfolgreich, immer unterwegs. "Aber irgendwann kommt man ja an den Punkt, wo man sich fragt: War das alles?" Sie wollte einen festen Ort im Leben, Kontakte zu Menschen, die ihr wirklich etwas bedeuten. Und da wollte es das Schicksal, das 2019 eine Nachfolgerin für den Papierladen gesucht wurde, in dem Haus, in dem Franziska Puchner schon lange wohnt. Sie zögerte nicht. "Es war ein Glück". Jetzt hat sie es mit "schönen Dingen und lieben Leuten" zu tun.

Und während sie ihren Stammkundinnen und -kunden bei der Suche nach der richtigen Karte hilft, erfährt sie viel übers Leben. Einmal, erzählt Franziska Puchner, wollte eine Frau eine romantische Karte für einen Mann, den sie gerade kennengelernt hatte. Er sei viel unterwegs und habe wenig Zeit, sagte sie. "Ich war da gleich ein bisschen skeptisch", sagt Franziska Puchner und riet eher zu einem lustigen Gruß, nicht zu direkt. Ein paar Wochen später kam die Kundin wieder und sagte: "Ich brauch' ne Karte, um ihm zu sagen, dass ich ihn nicht mehr sehen will."

Manchmal kommen übers Jahr verteilt alle Familienmitglieder, Väter, Mütter, Töchter, Söhne. Mit der Zeit weiß Puchner dann, wer zu wem gehört, erfährt von Glück und Sorgen, von Kindern, die geboren werden und anderen, die das Haus verlassen und denen die Mutter einen lieben Gruß in die Ferne schickt. Und im Hintergrund läuft Tom Waits mit seiner knarzigen Stimme. "Eigentlich immer", sagt Puchner und lacht.