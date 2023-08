Bis nach Florenz hat ihre ausgezeichnete Leistung die jungen Musiker aus Puchheim bereits geführt. Hier spielt das Jugendkammerorchester am 19. August dieses Jahres in der Toskana.

Von Klaus Kalchschmid

Manchmal müssen ein paar Dinge zusammenkommen, bis Schönes und Dauerhaftes entsteht. Der Niederländer Peter Michielsen, ehemaliger Geiger im Concertgebouworkest Amsterdam, war 1993 auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Viele Optionen standen dem damals 33-Jährigen offen, er studierte Musikwissenschaft in München, lernte auf Anregung von Andrew Manze Barockgeige und musizierte im Amsterdam Baroque Orchestra. Seine Frau arbeitete unterdessen an der Musikschule in Fürstenfeldbruck.