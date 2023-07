Von Michael Zirnstein

Was der Woodstock-Generation der Milchbauernhof von Max Yasgur in den Catskill Mountains war, ist der Münchner Rockszene der Biohof der Familie Lehmair in Lueg bei Jetzendorf im Dachauer Land. Alle Nicht-Corona-Jahre wieder, und das seit nun 32 Sommern, macht sich ein Tross aus der Landeshauptstadt und aus anderen Teilen des Landes auf zum "Puch Open Air" in den kleinen Weiler, um ausgewählte Indie-Musik und die Landluft zu genießen. Wobei man die ländlichen Gerüche auf der dortigen Schweinewiese nicht fürchten muss, bei trockenem Wetter liegt es sich sehr angenehm auf Picknickdecken unter Schatten spendenden Obstbäumen.

Das "Puch" ist Woodstock konzentriert, nicht mit Hunderttausenden Besuchern, aber doch mit ein paar Tausend, gerade klein genug zum Wohlfühlen, groß genug, um was zu erleben. Und das nicht ein paar Tage lang, sondern einen Nachmittag und eine Nacht lang, und wer dort kampieren mag, hat noch den Morgen danach. Zwölf Stunden lang, von drei Uhr nachmittags bis drei Uhr nachts, gibt es ein vom Team der DJ-, Club- und Plattenladen-Legende Peter Wacha alias Upstart fein komponiertes Programm.

Detailansicht öffnen Zur Sommerfrische im Dachauer Land: Die Band "Kreisky" aus Wien (und München). (Foto: Ingo Petrtramer)

Diesmal den australischen Indie-Helden Robert Forster (Go-Betweens), die grummelig krachigen Kreisky aus Wien (die mit "Kilometerweit Weizen" ein herrliches Hasslied aufs Landleben veröffentlichten), "Dirty Elektro" mit Dame Area aus Barcelona, "Fem-Power" von Güner Künier (Berlin/Izmir), Techno von Karina Saakyan aus Armenien. Und wie bei Woodstock ploppen dann auch Überraschungen auf, diesmal sind das die fabelhaften The Düsseldorf Düsterboys mit ihrem Mix aus Folk, Anti-Folk, Kirchenchoral und Tropicalismo.

Puch Open Air, Sa., 15. Juli, 15 Uhr, Lueg bei Jetzendorf, www.puch-openair.de