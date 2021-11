Von Freitag an wieder im Eis- und Funsportzentrum Ost an der Staudingerstraße möglich: Publikumslauf ohne Vereinszugehörigkeit.

Das Funsportzentrum Ost in Perlach öffnet an diesem Freitag wieder stundenweise für den Publikumslauf. Ab dann kann die Einhaltung der 2-G-plus-Regel kontrolliert werden.

Von Patrik Stäbler

Am Eingang des Perlacher Eisstadions hängen noch gelbe Zettel an den Scheiben, darauf der Hinweis: "Bis auf Weiteres wird der öffentliche Eislauf eingestellt." Vor diesen Aushängen sind in den vergangenen Tagen enttäuschte Menschen mit Schlittschuhen in der Hand gestanden, davon zeugen auch Berichte in sozialen Netzwerken. Denn vorige Woche hatte die Stadt den öffentlichen Eislauf dort kurzfristig eingestellt. Hintergrund seien "die notwendigen Vorbereitungen für die Umsetzung der inzwischen auch vom Freistaat vorgegebenen flächendeckenden 2-G-Regelung", teilte ein Sprecher des Sportreferats mit. Konkret suchte die Stadt nach einer externen Firma, die im Eisstadion die Zugangs- und Einlasskontrolle übernimmt. Diese ist nun offenbar gefunden, weshalb von Freitag an wieder ein öffentlicher Eislauf stattfindet - mit 2-G-plus-Regel.

Noch am Dienstag hatte es aus dem Rathaus geheißen, dass die Suche nach einer Firma andauere. "Eine zusätzliche Herausforderung liegt dabei darin", so der Referatssprecher, "dass der zu findende externe Dienstleister über Personal verfügen muss, das der 2-G-Regel entspricht". Die vorhandenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Perlacher Eisstadion hätten die Zugangskontrollen laut Sportreferat nicht übernehmen können. Denn: "Die bisherige Personalstärke ist auf die normalen betrieblichen Aufgaben ausgelegt und mit diesen bereits voll ausgelastet." Daher sei der Betrieb auf den Vereins- und Schulsport beschränkt worden - zu Lasten des öffentlichen Eislaufs, wie zuvor schon im Münchner Westen.

Auch in Pasing gibt es Frust über die für die Öffentlichkeit geschlossene Eisbahn

Für viele Münchner Schlittschuhläuferinnen und -läufer war die Schließung der 400-Meter-Bahn sowie des Hockeyfelds im Ostpark fürs breite Publikum besonders ärgerlich, da sie nicht auf die zweite städtische Anlage in Pasing ausweichen konnten. Denn das dortige Eissportzentrum-West soll in diesem Winter dauerhaft für Freizeitläufer geschlossen bleiben. Grund hierfür sei die "nochmals gestiegene Nachfrage nach Eisflächen bei den Vereinen", teilte die Stadt Anfang des Monats mit. Gegen diese Entscheidung regte sich viel Kritik - unter anderem im Bezirksausschuss Pasing sowie bei der Stadtratsfraktion von SPD/Volt, die per Antrag eine Wiedereinführung des öffentlichen Eislaufs gefordert hat.

Derweil dürfen Freizeitläuferinnen und -läufer in Perlach am Freitag von 14 bis 16 sowie von 20 bis 22 Uhr erstmals wieder aufs Eis. Voraussetzung ist ein Impf- beziehungsweise Genesenen-Nachweis plus ein aktueller Schnell- oder PCR-Test.