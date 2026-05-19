Der Plan klang gut. Zumindest aus der Sicht des mutigen, aus heutiger Perspektive eher übermütigen Klima-Aktivisten. Zwischen dem Ende der Nationalhymne und dem Spielanpfiff zwischen Frankreich und Deutschland wollte Kai S. einen mit Helium gefüllten und mit der Aufschrift „Kick out Oil“ beschrifteten Ballon auf den Rasen der Münchner Allianz Arena schweben lassen. Als Kritik am EM-Sponsor VW, der im Stadion mit dem Klima-Slogan „Way to zero“ warb, dieses Versprechen laut Kai S. aber nicht einhielt. Die Aktion scheiterte. Der Aktivist blieb mit seinem motorisierten Gleitschirm an einem Stahlseil hängen . Es kam zum Sturzflug. Neben Kai S. wurden auch zwei Besucher des Fußballspiels verletzt. Und die Medien hatten eine große, aber so nicht geplante Schlagzeile.

Im Juni 2021 war das. Die Spiele der Fußball-EM liefen damals allesamt im Fernsehen. Und damit auch die spektakulär missglückte Gleiter-Aktion, mit der es nun in einem kleinen Pavillon im Hinterhof der Artothek in der Burgstraße 4 ein Wiedersehen gibt. Die kurze TV-Aufnahme von der Aktion ist dort Teil der Videoinstallation „Pitch Invaders“ der in Athen geborenen, in München lebenden Künstlerin Sofia Dona. Und diese Installation gehört wiederum zum sogenannten „Focus Year 2026“ des städtischen Kulturprogramms Public Art München. Dieses bringt über die nächsten Monate sechs Kunstprojekte in den öffentlichen Raum. Mit sehr unterschiedlichen Themen und Facetten. Zwei davon sind am vergangenen Wochenende, begleitet von verschiedenen Aktionen, gestartet.

Sofia Donas „Pitch Invaders“ im Hinterhof muss man zugegeben etwas suchen. Und man kann sie nur sehen, wenn die Artothek geöffnet ist. Aber: Vom 12. bis 17. Juni wird es eine Fortsetzung der Arbeit im ersten Untergeschoss der U-Bahn-Station am Stachus geben. Da werden ausgesuchte Szenen in Zeitlupe auf einer großen Leinwand gezeigt. Das wird dann richtig „öffentlich“, während Sofia Dona die Installation im Pavillon eher als „Archiv“ sieht. In ein Archiv ist die Künstlerin dafür auch gegangen, und zwar in das der Fifa. Dort hat sie TV-Clips von 13 Fußballspielen aus der Zeit von 1958 bis heute herausgesucht, die alle gemein haben, dass es dort zu aktivistischen „Platzstürmen“ oder anderen Spielunterbrechungen kam.

Diese Aktionen waren alle politisch aktiviert. Es geht hier also nicht um nackte Flitzer. Stattdessen sieht man auf den zehn Bildschirmen von einem roten Rahmen gelenkt etwa einen Aktivisten, der 1974 beim WM-Spiel der DDR gegen die BRD die DDR-Fahne verbrennt. Zwei Männer in grauen Shirts, die sich beim WM-Spiel Tunesien vs. Frankreich in Katar ans Tor ketten. Oder einen Mann, der beim WM-Spiel Deutschland gegen Ghana 2014 in Brasilien mit bemalter Brust über das Spielfeld läuft. Und man kann sich schon mal fragen, was vielleicht bei der WM in Kanada, Mexiko und den USA passieren wird, deren Start am 11. Juni die Arbeit „Pitch Invaders“ inspiriert hat.

1974 wurde auf dem Spielfeld eine DDR-Fahne verbrannt: zu sehen in der Arbeit „Pitch Invaders“ von Sofia Dona. Nuno Wong, Hilarija Ločmele / DAISY

Nun kann man als Fußball-Fan solchen Aktivismus blöde finden. Und der Fifa ist es eh am liebsten, wenn ihre schöne Spielwelt keiner stört. Aber: So ein WM-Spiel schauen nun mal Millionen. Wo sonst bekommt man als Aktivist eine solche Aufmerksamkeit? Im Artothek-Pavillon nicht. Ein bisschen mehr davon gibt es in der Passage links vom Rathaus am Marienplatz, wo noch bis zum 31. Dezember in elf historischen Vitrinen die Arbeit „ABC (Always Be Communicating)“ von Christine Sun Kim und Thomas Mader gezeigt wird. Die Arbeit besteht aus elf alle 24 Stunden wechselnden Motiven, deren Bildsprache einem der ersten Emoji-Sets für Mobiltelefone aus dem Jahr 1997 entstammt.

Das eigentliche Thema von Kim und Mader ist aber die amerikanische Gebärdensprache und deren Herkunft. Und zwar ist es hier so, dass sich französische Gebärden mit amerikanischen, kirchlichen, anderen europäischen und indigenen vermischt haben. So wie sich die Gebärdensprache allgemein an verschiedenen Orten unterschiedlich entwickelt hat. Wer die pixeligen Gebärden nicht lesen kann, erkennt vielleicht noch die alten Emojis, die ja auch eine visuelle Sprache sind. Emojis benutzen wir täglich, sind bereit, sie teilweise mühsam zu erlernen. Aber die Gebärdensprache benutzen meist nur die Betroffenen. Und so schließen sich Hörende und Gehörlose gegenseitig aus. Wieso eigentlich?

Aber es hat sich ja schon einiges getan. Das zeigt nicht zuletzt das Beispiel der in Berlin lebenden Amerikanerin Christine Sun Kim, die 2020 beim Super Bowl die Nationalhymne in Gebärdensprache vorgetragen hat. Auch bei „ABC“ sind monatliche Vorträge und Führungen in Gebärdensprache ein fester Teil der Arbeit. Was die weiteren Teile des Public-Art-Programms betrifft, da werden etwa bei „Tree River“ vom 20. Juni an denkmalgeschützte Bäume mit Marionetten bespielt. Weitere Projekte begeben sich auf die Spuren rechter Gewalt oder befassen sich mit den Freibädern als „Orten demokratischer Aushandlungsprozesse“. Am 12. Juni starten zudem von Künstlern geleitete „Public Art Excursions“. Wer Augen und Ohren hat, dem wird die öffentliche Kunst in München also kaum entgehen.

Public Art München: Focus Year 2026, bis 31. Dez., Programm und alle Infos unter www.publicartmuenchen.de