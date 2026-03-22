Das Gärtnerplatz-Rondell ist am Samstagnachmittag von 16 Uhr an rappelvoll. Zwischen den Beeten mit Frühlingsblühern drängen sich die Demonstranten: niedergelassene Psychotherapeutinnen und -therapeuten, viele junge Studierende und sicher auch etliche Patientinnen und Patienten, die mit ihren Therapeuten mitfühlen. Die Polizei spricht von bis zu 1000 Menschen, die hier mit Trillerpfeifen zwei Stunden lang ziemlich laut wurden, die Veranstalter schätzen um die 1500 Teilnehmende.
Honorarkürzungen bei Psychotherapie„Wir werden uns mit all unserer Kraft wehren“
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Lautstark demonstrieren Psychotherapeuten und Studierende gegen die Sparpläne der Krankenkassen auf dem Münchner Gärtnerplatz. Die geplanten 4,5 Prozent könnten Auslöser für harte Auseinandersetzungen werden.
Von Sabine Buchwald
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