Das Gärtnerplatz-Rondell ist am Samstagnachmittag von 16 Uhr an rappelvoll. Zwischen den Beeten mit Frühlingsblühern drängen sich die Demonstranten: niedergelassene Psychotherapeutinnen und -therapeuten, viele junge Studierende und sicher auch etliche Patientinnen und Patienten, die mit ihren Therapeuten mitfühlen. Die Polizei spricht von bis zu 1000 Menschen, die hier mit Trillerpfeifen zwei Stunden lang ziemlich laut wurden, die Veranstalter schätzen um die 1500 Teilnehmende.