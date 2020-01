Eine Studie gefällt Peter Schwardmann besonders. Die Frage dabei: "Gehören Sie zu den 50 Prozent der besseren Autofahrer in diesem Raum? 90 Prozent bejahten die Frage - was statistisch ja nicht sein kann", sagt der Forscher.

Ex-Audi-Chef Rupert Stadler, Ex-Karstadt-Chef Thomas Middelhoff, Ex-Renault-Chef Carlos Ghosn - die Liste der Namen ließe sich beliebig fortsetzen. Sie und viele andere Manager stürzten nicht zuletzt über ihre Selbstüberschätzung. Warum kommt es zu solcher Hybris? Der Verhaltensökonom Peter Schwardmann, 35, erforscht diese Frage. Denn die Folgen für die Wirtschaft, das haben Ökonomen wiederholt dokumentiert, gehen in die Milliarden. Peter Schwardmann ist in Namibia aufgewachsen, wohin seine Eltern ausgewandert waren, wurde in Toulouse promoviert und lehrt seit fünf Jahren am Lehrstuhl für Wirtschaftstheorie der Ludwig-Maximilians-Universität München.