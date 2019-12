Detailansicht öffnen Der Druck in der Schule kann sehr hoch sein – aber nicht immer ist es gerecht, dafür alle Schuld nur bei der Schule zu suchen. (Foto: Patrick Pleul/dpa)

"Damit die Schule nicht mehr krank macht" vom 12. Dezember:

Schulen ist wenig vorzuwerfen

In meiner mehr als zehnjährigen Tätigkeit als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut in München habe ich bisher noch kein Kind oder Jugendlichen erlebt, bei dem die Überforderung in der Schule oder der Notendruck der ausschlaggebende Grund für eine psychische Erkrankung gewesen ist. Meist ist dies jedoch der Anmeldegrund für ein Beratungsgespräch in meiner Praxis. Dahinter stehen jedoch meist ganz andere Symptome wie starke Trennungsängste (die manchmal einen regelmäßigen Schulbesuch unmöglich gestalten), depressive Episoden (die bei Kindern schwieriger zu erkennen sind als bei Erwachsenen) oder auch Bindungsstörungen. Zusammenhänge mit der Schule, dem Lehrplan oder dem Verhalten der Lehrkräfte konnte ich bisher nicht erkennen. Hier widerspreche ich dem Leiter der Uniklinik Dr. Schulte-Körne. Da alle Schüler und Schülerinnen immer längere Stundenpläne haben (teilweise täglich bis 16 oder 17 Uhr) sind dringend erforderliche ambulante Psychotherapien nur noch schwer möglich. Hier braucht es dringend flexible Befreiungen von der Schule. Dies könnte auch kostspielige stationäre Aufenthalte reduzieren. Robert Ilg, München

Den Druck reduzieren

Viele bayrische Eltern sehen die Verantwortung für die Bildungsmisere in privilegierten Helikopter-Eltern, die ihre Kinder unbedingt gymnasial bilden wollen. Bayerische Politiker wiederum beten immer wieder das Mantra der 'Durchlässigkeit des bayrischen Schulsystems' herunter. Was ich hingegen sehe ist, dass Bildung heute auf wunderbare Weise als ein hohes Gut wahrgenommen wird. Weltweit sogar. Bildung, so könnte man zusammenfassen, führt in den Augen unserer Bevölkerung zu Teilhabe und Zugehörigkeit. Sie ermöglicht soziale Anerkennung, körperliche und geistige Gesundheit etwa und natürlich auch die Chance auf wirtschaftliche Sicherheit.

Ich verstehe einfach nicht, warum die bayerische Regierung nicht laut jubelt, wenn ihr Volk nach Bildung ruft, sondern den Zugang in hohem Maße selektiert beziehungsweise Bildung sanktioniert und die teilnehmenden Kinder dann auch noch durchgehend überfordert. In Ihrem Artikel steht, dass jedes vierte oder fünfte Kind psychisch belastet sei. Lehrer, Eltern und Psychologen raten zur Reduktion des Drucks bei diesem bayerischen Bildungshammer, der schon auch objektiv sehr, sehr hoch hänge.

Andere Länder, Pädagogen und unsere Wissenschaftler etwa haben bereits zahlreiche Konzepte, die es ermöglichen, so viele Kinder wie möglich so hoch wie möglich zu bilden und dabei kindgerechter zu sein. Eine möglichst hohe Bildung ist es, was Eltern für unsere Kinder wollen, weil Bildung - gleich, was man später daraus macht - die Basis für das Leben unserer Kinder ist und damit auch für den "kollektiven Verstand" unserer künftigen Gesellschaft sein wird. Dr. Ruth Zeifert, München