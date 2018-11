9. November 2018, 18:54 Uhr Prozessauftakt Schuld ist immer die Technik

Geschäft mit überzogenen Krediten landet vor Gericht

Von Magdalena Latz

"Heute ist einer der schwärzesten Tage in meinem Leben" - das ließ Thomas S. am Donnerstagnachmittag von seinem Rechtsanwalt Holger Schewe verlesen. Vor Gericht zu stehen, weil er "seiner" Bank angeblich geschadet hat, drückte ihn auf der Anklagebank sichtlich nieder. Gleichzeitig wies Thomas S. die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück. Dem ehemaligen Filialleiter einer Münchner Commerzbank und seinem früheren Mitarbeiter Stefan M. wird vor der 19. Strafkammer am Landgericht München I wegen Untreue der Prozess gemacht.

Im Mittelpunkt steht jedoch Ahmed B., der wegen Beihilfe zum Betrug mit Anstiftung zur Untreue in 48 Fällen angeklagt ist. Zwischen 2011 und 2012 soll er als Vermittler Kunden, die kleinere Kredite aufnehmen wollten, zur Commerzbank begleitet haben, in der Thomas S. Filialleiter war. Dort "half" B. den Kunden bei der Kontoeröffnung und oft auch bei der Beantragung von Dispokrediten. Ahmed B. erschien am ersten Prozesstag auf eigenen Wunsch mit einer Dolmetscherin, obwohl er in der Commerzbank oft für seine Kunden übersetzt hatte.

Um die Kredite zu bekommen, mussten Ahmed B.'s Kunden Einkommensnachweise vorlegen - was für viele nicht möglich war. Mit Hilfe ihres "Vermittlers" gaben sie schließlich überhöhte oder gefälschte Einkommen an. Die Kredite wurden gewährt - und nie zurückgezahlt. Der Schaden für die Bank soll sechsstellig sein. Ahmed B. kassierte jedoch von seinen Kunden Provisionen für die erfolgreiche Vermittlung.

Und dann steht da noch dieser Deal im Raum: Laut Staatsanwaltschaft hatte Ahmed B. mit Thomas S. eine Vereinbarung getroffen. Die Kreditwürdigkeit der Leute, die er an die Commerzbank vermittelte, würde nicht überprüft werden - was S. vehement bestreitet. Fest steht jedoch, dass einige Kundenberater der Commerzbank, zu denen auch der Angeklagte Stefan M. gehörte, die vorgelegten Gehaltsbescheinigungen weder kritisch hinterfragten noch ihre Echtheit prüften. Stefan M. gab an, dass Filialleiter S. ihm die Glaubwürdigkeit von Ahmed B. und die Richtigkeit seiner Angaben versichert habe.

Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass Thomas S. oder Stefan M. sich durch das, was zwischen 2011 und 2012 passiert ist, finanziell bereichert haben. Doch es ging für sie um etwas Größeres: um ihren persönlichen Ehrgeiz. Die Zusammenarbeit mit Ahmed B. war wichtig, denn er brachte der Bank zahlreiche Neukunden, mit denen sie "glänzen" konnten. Man habe den Druck gespürt, ein gewisses Geschäftsvolumen zu erreichen, wie Stephan Horster, der Anwalt von Stefan M., während der Verhandlung erklärte.

Am ersten Prozesstag sind sich Thomas S. und Stefan M. irgendwann einig: Die Technik war schuld! Damals fusionierte die Dresdner Bank mit der Commerzbank, weshalb das interne IT-System umgestellt wurde. Darauf sei man nicht vorbereitet gewesen, vielleicht habe es auch Probleme bei der Dateneingabe gegeben. Richterin Elisabeth Ehrl gab fast amüsiert allen Beteiligten mit auf den Weg, "nochmal in sich zu gehen". "Vielleicht will der ein oder andere ja doch nochmal mit uns reden." Die Verhandlung wird kommende Woche fortgesetzt, das Urteil wird Ende Januar erwartet.