10. April 2019, 19:19 Uhr München heute Prozess wegen drastischer Mieterhöhungen / Besuch in Münchens Uhrenklinik

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Sara Maria Behbehani

Erinnern Sie sich an das Cover der allerersten Ausgabe von Michael Endes "Momo"? Daran, wie dieses kleine Mädchen barfuß und mit zerschlissenem Mantel mutig und entschlossen neben der Schildkröte Kassiopeia einen weiten Gang entlangschreitet? Daran, wie diesen Gang die unterschiedlichsten Uhren säumen, von der Sanduhr über die Taschenuhr bis zur Kirchturmuhr? Ihre Geschichte hat viele Leser berührt und sie dabei etwas über den Wert der Zeit gelehrt.

Ein bisschen fühlt man sich daran erinnert, wenn man Alexandre Romanns Zeit-Labor nahe des Sendlinger Tors betritt, wo er uralte Uhren restauriert. Mitten in einer gehetzten Stadt, zeigt einem dort nicht mehr das Display des Handys, noch die Smartwatch am Handgelenk die Uhrzeit an. Seine Arbeitsstätte scheint wie ein Raum, in dem die Zeit bewahrt wird. Es ist ein kleiner Laden, in dem es noch um Email geht und andere Beschichtungen und weniger um E-Mail und andere Kommunikation, schreibt mein Kollege Philipp Crone .

Romann weiß - wie Momo - um die Bedeutung der Zeit: "Wenn man einen Sekundenzeiger ticken sieht oder hört, dann hat man eine andere Beziehung zur Zeit und wie sie vergeht. Zeit ist das wertvollste, was wir haben."

Das Wetter: wolkig und grau bei Temperaturen um neun Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Bewohner sollen bis zu 163 Prozent mehr Miete zahlen Ein Vermieter kündigte Bauarbeiten zwei Jahre vorher an, damit er drastische Erhöhungen nach altem Recht verlangen kann. Ob das legal ist, soll Deutschlands erste Musterfeststellungsklage im Mietrecht klären. Zum Artikel

Weniger Platz für Autofahrer auf der Ludwigsbrücke Der Stadtrat hat beschlossen, die Zahl der Fahrspuren von vier auf zwei zu halbieren. Das soll erst der Anfang einer Verkehrswende sein. Zum Artikel

Autonomie der Direktoren bleibt Der Stadtrat will den Münchner Schulen keine Vorgaben machen, wie sie mit den Schülern umzugehen haben, die freitags für einen besseren Klimaschutz demonstrieren, statt zum Unterricht zu gehen. Zum Artikel

Kulturstrand-Veranstalter wollen nach der Saison aufgeben Die Genehmigung läuft mit Ende dieses Sommers aus, danach muss die Ludwigsbrücke voraussichtlich mehrere Jahre saniert werden. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg