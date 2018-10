16. Oktober 2018, 18:37 Uhr Prozess Wahn oder Rausch

Aaron K. hat Roland L. ein Auge ausgedrückt. Ist er schuldfähig?

Von Stephan Handel

Das Opfer nimmt seine großflächige Sonnenbrille erst ab, als die Verhandlung beginnt, und jetzt sehen alle die rote Narbe an seiner linken Schläfe: Am Neujahrstag hat Roland L. sein linkes Auge verloren. Der Mann, der dafür verantwortlich ist, sitzt nun auf der Anklagebank, Aaron K., in zwei Wochen wird er 20 Jahre alt.

Aber ist Aaron K. tatsächlich schuldig im Sinne des Strafgesetzbuches? Die Staatsanwältin beantragt seine Unterbringung in der Psychiatrie, weil er an einer paranoiden Schizophrenie leiden soll - das würde bedeuten, dass er ganz oder teilweise schuldunfähig ist und deshalb nicht wie jemand bestraft werden kann, der verantwortlich ist für das, was er tut. Doch nach dem ersten Verhandlungstag gibt es sogar daran zumindest leichte Zweifel.

Am Silvestertag des Jahres 2017 fährt Aaron K. nachmittags mit seiner Freundin nach München, den Jahreswechsel feiern. Sie gehen zunächst in die Wohnung der Freundin, die in München studiert, essen eine Pizza und machen sich dann auf zum Marienplatz. Im Hofbräuhaus finden sie keinen Platz, in einem Irish Pub ist's ihnen zu teuer, schließlich landen sie in einer mexikanischen Bar - dort gibt es für 50 Euro pro Person alle Drinks frei. Aaron K. gibt an, er habe "sieben bis zehn" Cocktails getrunken, dazu einige Schnäpse. Gegen Mitternacht geht das Paar hinaus, um das Feuerwerk anzuschauen. Von da an, sagt K., habe er keine Erinnerung mehr.

Gegen vier Uhr morgens jedenfalls fährt Roland L. von einer privaten Silvesterfeier nach Hause. In Kirchtrudering, kurz vor seinem Haus, sieht er einen Mann auf der Straße wild mit den Armen fuchteln. Als er zu Hause Sachen aus dem Auto laden will, steht der Mann plötzlich vor ihm und ruft, er solle "Vroni" in Ruhe lassen. Roland L. sagt, dass er keine Vroni kenne - Aaron K. aber lässt sich nicht beruhigen, schlägt auf L. ein, tritt ihn mit Füßen, setzt sich schließlich auf den am Boden liegenden Mann und drückt mit den Fingern in seine Augenhöhlen. "Ich drück dir die Augen raus", soll er gerufen haben. Ein Nachbar hört schließlich die Hilferufe und zieht Aaron K. weg. Die herbeigerufene Polizei nimmt den Täter fest, Roland L. kommt ins Rechts der Isar, wird zwei Mal operiert, aber sein linkes Auge können die Ärzte nicht retten.

Was Aaron K. getan hat zwischen Mitternacht am Marienplatz und vier Uhr morgens in Kirchtrudering, das bleibt am ersten Tag des Prozesses im Dunkeln - der Polizeibeamte, der als erster am Tatort war, kann nur sagen, dass der Täter über das Opfer gesagt habe: "Das ist der Vizepräsident, der wollte mich umbringen." Außerdem lauere ringsum das FBI. Matthias Hollweg, der psychiatrische Gutachter, interessiert sich für K.s Schilderung, in der Bar habe er das Gefühl gehabt, dass die Musik immer lauter, das Licht immer dunkler geworden sei. Schließlich stellt er die Frage: Ob er eventuell "Badesalz" konsumiert habe? Das ist ein Szene-Name für synthetische Drogen, in der Wirkung ähnlich wie Amphetamine, allerdings mit dem Risiko, Halluzinationen, Wahnvorstellungen und Paranoia zu erleiden. Aaron K. sagt, er habe nichts genommen. Was aber, wenn ihm irgendjemand ohne sein Zutun etwas ins Glas gemischt hat? Roland L. wird sein Augenlicht nicht wiedererlangen, wenn diese Frage beantwortet wird - aber ob Aaron K. verantwortlich gemacht werden kann, wird entscheidend davon abhängen. Der Prozess wird fortgesetzt.