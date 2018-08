22. August 2018, 18:54 Uhr Prozess Versuchter Mord

Senegalese soll Landsmann mit Messer attackiert haben

Von Stephan Handel

Eine Auseinandersetzung in der Flüchtlingsunterkunft in Oberschleißheim hat einem der Beteiligten nun ein Anklage wegen versuchten Mordes eingebracht: Der 34-jährige Senegalese Matar M. soll im Dezember des vergangenen Jahres seinen Landsmann Abdullah N., 38 Jahre alt, mit einem Küchenmesser eine zehn Zentimeter tiefe Wunde am Rücken beigebracht haben.

Die Verletzung selbst ist unstrittig; drei Tage lang wurde Abdullah N. im Krankenhaus rechts der Isar stationär behandelt. Der Angeklagte sagte zu den Tatvorwürfen am ersten Verhandlungstag nichts. Laut Anklage soll er am 10. Dezember 2017 mit dem späteren Opfer auf dem Flur der Container-Unterkunft in Streit geraten sein - es ging, so die Staatsanwältin, um eine vereinbarte Putzaktion, an der Abdullah N. sich nicht beteiligen wollte. Zunächst griff sich Matar N. die Halterung eines Feuerlöschers und schlug damit seinen Kontrahenten. Die Security und andere Bewohner der Unterkunft trennten die Streithähne.

Als der Streit schon beigelegt zu sein schien, kam Matar N. aus seinem Zimmer wieder auf den Gang - mittlerweile bewaffnet mit einem 30 Zentimeter langen Küchenmesser. Der Geschädigte war gerade mit einem anderen Bewohner an der Zimmertür vorbeigegangen; ohne Warnung stach ihm Matar N. das Messer in den Rücken. Wenig später waren Polizei und Notarzt am Tatort, Abdullah N. kam ins Krankenhaus, Matar N. nach Stadelheim.

Das Opfer schilderte vor Gericht als Zeuge den Vorfall im Großen und Ganzen so, wie ihn auch die Anklage darstellte: Er habe sich der Putzaktion nicht verweigert, jedoch darauf hingewiesen, dass er erst noch kochen und essen wolle, dass außerdem ein Reinigungsdienst für die Sauberkeit verantwortlich sei. Bis auf eine Kleinigkeit habe er mit dem Angeklagten noch nie Probleme in der Unterkunft gehabt, rund drei Jahre wohnten sie schon gemeinsam dort. "Ich habe nichts gegen ihn", sagte Abdullah N., "ich verzeihe ihm alles" - da konnte der Angeklagte seine Tränen nicht mehr zurückhalten. Der Prozess wird fortgesetzt.