Falscher Taxler soll Frau in seinem Auto vergewaltigt haben

Ein Taxifahrer ohne Lizenz steht vor dem Amtsgericht - er soll eine 24-Jährige auf einer Fahrt in seinem Taxi misshandelt und vergewaltigt haben.

Die junge Frau wollte sich nach einer Partynacht stark betrunken nach Hause fahren lassen.

Der falsche Taxler habe zudem "Strafgeld" von ihr verlangt, weil sie sich im Taxi übergeben hatte.

Von Susi Wimmer

Es sollte ein Partyabend wie immer werden: Zuerst "Vorglühen" daheim, dann zog Lena Gruber mit ihrer Freundin Steffi (Namen geändert) weiter ins "Willenlos" am Ostbahnhof, derselbe Stammplatz wie immer, tanzen, Cocktails. Aber irgendwann gegen 5 Uhr früh war der 24-jährigen Lena so übel, dass sie nach draußen lief und, um sicher heimzukommen, sich in ein Taxi setzte. Das Taxi allerdings war kein offizielles Taxi. Am Steuer saß der gelernte Straßenbauer Arif C., der schon des Öfteren illegal Taxidienste angeboten hatte. Auf der Heimfahrt nach Haar soll Arif C. die stark betrunkene und teils weggetretene Frau misshandelt und vergewaltigt haben. Der 42-Jährige sitzt nun auf der Anklagebank vor Richter Vincent Mayr - und schweigt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Arif C. in dieser Sache vor dem Amtsgericht München steht. Die angeklagte Tat ist auf April 2017 datiert, die Verhandlung sollte im Mai 2018 beginnen. Doch da Zeugen und ein Blutgutachten fehlten, platzte der Prozess. Arif C. musste aus der Untersuchungshaft entlassen werden, zumal die Justiz verpflichtet ist, Verfahren gegen Untersuchungshäftlinge so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen.

"Für sie ist es schwierig, heute hierher zu kommen", sagt der Ehemann von Lena Gruber. Zunächst kann die junge Frau mit den brünetten langen Haaren recht gefasst auf die Fragen von Richter Mayr antworten. Wie immer hätte sie an jenem 8. April 2017 bei ihrer Freundin Steffi, beide Krankenschwestern, "vorgeglüht" mit einem Wodka-Saft-Gemisch. Sie schminkten sich und riefen ein Taxi zum Partyareal an der Grafinger Straße. "Wir haben uns im Willenlos wie immer das Getränk geteilt", erzählt Lena Gruber. Nach sechs bis sieben Cocktails sei es ihr plötzlich "so schlecht gegangen, wie ich es nicht gewohnt bin". Sie sagte ihrer Freundin Bescheid und ging nach draußen an die Grafinger Straße. Dort stieg sie nach ihrer Ansicht in ein Taxi, oder in ein Auto, das aussah wie ein Taxi. Arif C. allerdings hatte gar keine Taxilizenz. Nach Aussagen eines Polizeibeamten vor Gericht sei der 42-Jährige "wiederholt" als illegaler Taxifahrer aufgefallen.

Was genau auf der Fahrt von München nach Haar passiert ist, weiß Lena Gruber nicht mehr. Es sind nur einzelne Schlaglichter, die ihr einfallen. Dass der Fahrer sie angegrapscht hat, dass sie versucht habe, seine Hand wegzudrücken. Dass er plötzlich auf ihr lag und ihr am Ende eine Küchenrolle in die Hand drückte. Unterwegs soll sie auch am Bankomaten gewesen sein, weil Arif C. von ihr "Strafgeld" verlangte, weil sie sich im Taxi übergeben hatte. Nahe ihrer Wohnung in Haar ließ sie der Mann aus dem Wagen steigen. "Ich hab versucht, mir das Kennzeichen zu merken und es immer wieder vor mir hergesagt." Dann sei sie sofort zur Polizei gegangen.

Erst als die Frage auftaucht, wie es ihr geht, bricht es aus der jungen Frau heraus: Bei der Polizei habe man sie gefragt, ob sie das mit der Anzeige ernst meine, sie solle sich das überlegen. Dann die Untersuchungen in der Rechtsmedizin, die wochenlange Angst, alleine das Haus zu verlassen, die Verweigerung, zu duschen oder zu baden, "nackt zu sein". Sie war wochenlang in einer Klinik, um Depressionen und Angststörungen in den Griff zu bekommen.

Mit Hilfe des Autokennzeichens kam die Polizei rasch auf Arif C. Er wurde als Zeuge geladen, gab freiwillig eine Speichelprobe ab und sagte aus, dass er keine Frauen im Auto mitnehme, da er verheiratet sei. Rechtsmediziner fanden seine DNA am Körper und an der Kleidung von Lena Gruber. Die Frage, ob K.o.-Tropfen im Spiel gewesen seien, beantwortetet Rechtsmediziner Oliver Peschel mit den Worten, dass diese Tropfen aufgrund ihrer kurzen Halbwertszeiten selten nachzuweisen seien. "Das häufigste K.o.-Mittel bei uns ist der Alkohol." Tatsächlich dürfte Lena Gruber etwa zwei Promille Alkohol im Blut gehabt haben, was laut Peschel die Ausfallerscheinungen erklären würde. Die Verteidiger von Arif C. regen in einem Rechtsgespräch eine Bewährungsstrafe an, Staatsanwalt Maximilian Weihrauch fordert zweieinhalb bis dreieinhalb Jahre Haft. Es kommt keine Einigung zustande, die Verhandlung dauert an.