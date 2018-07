23. Juli 2018, 18:53 Uhr Prozess Tritte und Schläge

Drei Männer stehen wegen versuchten Totschlags vor Gericht

Von Susi Wimmer, Celina Ederin

Es war eine Nichtigkeit, eine Situation, wie sie auf Münchens Straßen nahezu alltäglich ist: Ein verärgerter Autofahrer hupt, ein Fußgänger zeigt den Stinkefinger. In der Nacht auf den 22. Oktober 2017 allerdings ist so eine Situation derart eskaliert, dass drei Männer aus ihrem Auto ausstiegen und derart auf zwei Fußgänger einprügelten, dass einer fast ums Leben gekommen wäre. Jetzt sitzen die drei jungen Männer auf der Anklagebank vor dem Landgericht München I, und der vorsitzende Richter der ersten großen Schwurgerichtskammer, Michael Höhne, lässt die Männer gleich zu Beginn der Verhandlung wissen, dass für alle Drei eine Verurteilung wegen versuchten Totschlags in Betracht zu ziehen sei. Die Staatsanwaltschaft hatte dies nur bei einem der Angeklagten gefordert und die anderen lediglich wegen gefährlicher Körperverletzung in Mittäterschaft angeklagt.

Dass Artur K. eines der Opfer bewusstlos geschlagen und dann wie ein Fußballer gegen den Kopf des Mannes getreten haben soll, ist beim Anblick des Angeklagten schwer vorstellbar. Der 27-jährige Berufsfahrer mit den blonden kurzen Haaren wirkt mit seinen zarten Gesichtszügen eher wie ein Schulbub. Als er leise beim Gericht anfragt, ob er mal zur Toilette dürfe, läuft er rot an. Sein Opfer erlitt unter anderem ein offenes Schädelhirntrauma und schwebte laut Staatsanwaltschaft kurzzeitig in Lebensgefahr.

Das Trio, so versichern alle vor Gericht, kennt sich noch nicht lange. Die Männer sind in einem Arbeiterwohnheim in Garching untergebracht, dort kennt man sich vom Sehen, grüßt sich, "und am Samstag trinkt das ganze Wohnheim", so erzählt einer. Artur K., der in Weißrussland Bauingenieur fertig studiert, aber dann doch nur als Hilfsarbeiter gejobbt hatte, kam erst im Oktober 2017 nach Deutschland und fing bei der Firma Hermes als Kurierfahrer an. Er nahm den weißen Firmen-Sprinter am Wochenende mit nach Garching und nachdem im Arbeiterwohnheim am Samstag wieder getrunken worden war, kam man nach Mitternacht noch auf die Idee, nach München zu fahren. Artur K., der über seinen Anwalt Alexander Eckstein sagen lässt, vier Bier und etwa eine Flasche Whisky intus gehabt zu haben, setzte sich mit 1,62 Promille ans Steuer des Wagens. Vadim S., 26, der neben ihm Platz nahm, versicherte vor Gericht, K. sei ganz normal Auto gefahren.

Der Weg führte sie in die Innenstadt, gegen 2.50 Uhr fuhren sie die Theresienstraße entlang. An der Ecke zur Fürstenstraße traten zwei Männer auf die Straße und hätten "provokativ langsam" die Fahrbahn gequert, so Vadim S. Sein Kumpel Artur K. drückte verärgert die Hupe, einer der Fußgänger zeigte den gestreckten Mittelfinger. Artur K. kurbelte das Fenster nach unten und rief ihnen auf russisch nach, ob sie sich denn nicht gleich unter das Auto legen wollten. Daraufhin kamen die beiden Fußgänger zum Beifahrerfenster. Dort hagelte es Beleidigungen, dann stieß Vadim S. laut Anklage die Beifahrertüre so wuchtig auf, dass einer der Fußgänger ins Wanken geriet. Während Artur K. einen der Männer zu Boden schlug, sollen Vadim S. und Ion C., 32, auf den anderen eingeschlagen und ihn zu Boden gerungen haben. Das Opfer krümmte sich zusammen und verschränkte die Arme schützend vor dem Kopf, was ihn wohl vor schweren Verletzungen bewahrte. Am Ende soll Artur K. von dem Bewusstlosen abgelassen haben und das Trio schlug und trat auf das andere Opfer ein.

Passanten näherten sich, eine Frau filmte mit einem Handy, erinnert sich einer von ihnen. Das Wort "Polizei" fiel und die Schläger sprangen in den Sprinter und verschwanden. Aufgrund der Personenbeschreibung und des auffälligen Wagens wurden sie von der Polizei gestellt.

Artur K. gibt lediglich zwei Faustschläge gegen das erste Opfer zu. Dann sei er zu seinen Kumpeln gegangen, die mit dem anderen Mann am Rangeln waren und hätte auf diesen eingetreten und geschlagen. "Mein Verhalten war unwürdig und ist nicht zu rechtfertigen", sagt er. Vadim S. hingegen behauptet, eines der Opfer nur zu Boden gerungen zu haben. Schläge habe er weder ausgeteilt, noch von den anderen Beteiligten gesehen. "Das klingt alles nicht glaubwürdig", hält ihm das Gericht vor. Am Dienstag wird die Verhandlung fortgesetzt.