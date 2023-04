Von Susi Wimmer

Er war eine schillernde Gestalt im Bussi-Bussi-München der 70er- und 80er-Jahre. Sicher so schillernd wie die Prominenten, über die er schrieb, frech, mit spitzer Feder, zuweilen auch anbiedernd. Heute sagt der ehemalige Klatsch-Kolumnist Michael Graeter etwas theatralisch vor Gericht: "Ich habe alles verloren." Und schuld daran ist in seinen Augen ein Artikel über Luxus-Yachten und ihre Eigentümer, den er 2018 in einem Münchner Magazin schrieb - und in dem er den Immobilien-Unternehmer Hubert Haupt erwähnte.