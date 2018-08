27. August 2018, 16:16 Uhr Angriff im Münchner Osten Messerstecher fühlte sich verfolgt

Am 21. Oktober 2017 verletzte Patrick H. wahllos Passanten in der Au, in Haidhausen und Berg am Laim, teils mit einem Messer.

Der 34-Jährige leidet an Schizophrenie. Zum Prozessauftakt erklärt er, er habe sich von der Familie Rothschild verfolgt gefühlt.

Die Staatsanwaltschaft fordert, ihn dauerhaft in einer geschlossenen Psychiatrie unterzubringen.

Von Andreas Salch

Nachdem er in der Au, in Haidhausen und Berg am Laim wahllos acht Menschen auf der Straße attackiert und zum Teil mit einem Messer verletzt hatte, ging Patrick H. auf einen Spielplatz. Dort, so der 34-Jährige, habe er erst einmal darüber nachgedacht, was er getan habe. Begonnen hatten die Angriffe auf Passanten am Vormittag des 21. Oktober vergangenen Jahres, einem Samstag, gegen 8.25 Uhr. Sie führten zu einem Polizeieinsatz von gewaltiger Dimension.

Rund 500 Beamte waren im Einsatz. Über den Stadtvierteln kreisten Hubschrauber. Streifenwagen, zivile Einsatzfahrzeuge und Rettungswagen jagten durch die Straßen. Im Klinikum rechts der Isar wurde der Katastrophenfall ausgerufen - es herrschte Ausnahmezustand im Münchner Osten. Bei vielen Menschen wurden schlimme Erinnerungen an den 22. Juli 2016 wach, als ein 18-Jähriger im Olympia-Einkaufszentrum neun Menschen erschoss, fünf weitere verletzte und sich schließlich selbst tötete.

Seit Montag muss sich Patrick H., 34, vor der 2. Strafkammer am Landgericht München I verantworten. Er ist nach den Angriffen auf sechs Männer, eine Frau sowie einen zwölfjährigen Bub einstweilig in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik untergebracht worden. Nach dem Willen der Staatsanwaltschaft soll der aus Nordrhein-Westfalen stammende Chemietechniker dort auch auf unabsehbare Zeit bleiben. H. leidet an Schizophrenie. In unbehandeltem Zustand stelle er eine Gefahr für die Allgemeinheit dar.

Zu Beginn der Verhandlung räumte er die Vorwürfe ein. Sein Mandant sei zur Tatzeit akut schizophren gewesen, sagt H.s Verteidiger, Rechtsanwalt Christian Gerber. Der Vorsitzende, Richter Norbert Riedmann, fragt H., wie er sich damals gefühlt habe. "Neben der Spur, paranoid", lautet die Antwort. Er habe sich von der Bankiersfamilie Rothschild verfolgt gefühlt, fügt er hinzu. Im Internet habe er gelesen, dass diese den Dritten Weltkrieg vom Zaun brechen werde. "Im Internet steht viel Mist", merkt Richter Riedmann an. "Kann sein", entgegnet Patrick H.

Der 34-Jährige war im Juni 2017 von Berlin aus mit einem Reisebus auf dem Weg in die Alpen, um dort zu wandern. Bei einem Stopp auf einem Autobahnrastplatz in Oberfranken kam es zu einer Auseinandersetzung mit Polizisten, als diese H. kontrollieren wollten. Dabei wurden drei Beamte verletzt. Patrick H. musste mit auf die Wache, wurde aber nach Feststellung seiner Personalien wieder entlassen.

Danach kam er nach München, lebte auf einem Campingplatz, aß in kirchlichen Einrichtungen. Zum Duschen ging er in Teestuben. Er habe in München versuchen wollen, "von ganz unten eine Karriere aufzubauen". Und die Rothschilds, fragt Richter Riedmann. Die hätten ihn erst einmal nicht mehr beschäftigt, antwortet Patrick H. "Ich wollte einen Cut machen, einfach mal nichts tun."

H. habe die Menschen "nur erschrecken" wollen

Einen Tag vor den Attacken in der Au, Haidhausen und Berg am Laim hatte der Mann in einem Park am Candidplatz einer Frau unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Sie erlitt ein Hämatom am rechten Auge. Zum Zeitpunkt der Tat habe er sich mit "akustischen Signalen auseinandergesetzt", erklärt H. den Richtern. Er habe "hellseherische Visionen" gehabt und sich gedacht, er verfüge über "hellseherische Fähigkeiten". Die Passantin habe er geschlagen, weil er gedacht habe, sie gehöre zur Familie Rothschild und werde ihm seine "hellseherische Fähigkeit" wegnehmen.

Bei den Attacken einen Tag später im Münchner Osten habe er keine Menschen töten, sondern "nur erschrecken" wollen, versichert Patrick H. Er habe geglaubt, sie gehörten ebenfalls zur Familie Rothschild und wollten ihm "das Hellsehen abnehmen". Richter Riedmann stutzt und fragt: Jemanden erschrecken? Mit Faustschlägen und Messerstichen in Richtung des Kopfes? Patrick H. hält kurz inne und sagt dann: "Heute muss ich etwas darüber schmunzeln." Einige seiner Opfer soll er nur deshalb angegriffen haben, weil sie rote Kleidungsstücke anhatten.

Es grenzt an ein Wunder, dass keiner der acht Passanten schwer oder gar tödlich verletzt wurde. Gegen 9.15 Uhr traf Patrick H. an jenem 21. Oktober auf einen zwölf Jahren alten Schüler im Bereich des Fußweges an der Unterführung Siegertsbrunner/Ständlerstraße. Er sprach ihn an und sagte ihm, er sehe aus wie ein Hellseher. Dann schlug er dem Bub mit der Faust zweimal ins Gesicht. Einen dritten Schlag konnte der Schüler abwehren, da er H. seinen Ellbogen in den Bauch stieß. Zweieinhalb Stunden später nahm die Polizei Patrick H. fest.