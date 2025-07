Die Zukunftsaussichten des Anklagten sind allem Anschein nach alles andere als rosig. Ihm drohen nicht nur drei Jahre Gefängnis, zu denen er jetzt vor einem Schöffengericht am Amtsgericht München wegen besonders schweren Diebstahls verurteilt wurde. Aller Voraussicht nach wird der 34-Jährige, ein Uhrmachermeister aus München, den Rest seines Lebens damit zu tun haben, schrittweise einen Betrag in Höhe von knapp 1,2 Millionen Euro abzubezahlen. Denn so hoch ist der Wert der Beute, die der Angeklagte gemacht haben soll: hochwertige Pendel- und Wanduhren sowie Edelsteine.