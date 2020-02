Als der Künstler Wolfgang Flatz am frühen Abend des 24. Mai 2012 auf dem Weg nach Hause war, da war er, so ist anzunehmen, guter Dinge: Die Sonne schien, er hatte eine erfolgreiche Besprechung hinter sich und danach sein neues iPad abgeholt. Als er jedoch die Steinsdorfstraße an der Isar überqueren wollte, geschah die Katastrophe: Ein Autofahrer hatte das Rotlicht missachtet und fuhr Flatz über den Haufen. Er wurde schwer verletzt, zahlreiche Knochen waren gebrochen. "Ich hätte auch tot sein können", sagt er heute.

Drei Monate lag Flatz stationär in Krankenhaus und Reha, vom Rollstuhl arbeitete er sich mühsam an Krücken heran; ganz wiederhergestellt ist er bis heute nicht. Was für einen Normalsterblichen schon kaum zu ertragen ist, kann für einen freischaffenden Künstler den Ruin bedeuten. Flatz sagt, durch den Unfall seien ihm mehrere große Aufträge entgangen, diesen Verdienstausfall will er von der Versicherung des Unfallfahrers ersetzt haben - ein langwieriges Unterfangen: Im Jahr 2014 wurde die Klage eingereicht, am Donnerstag fand nun erst der vierte Verhandlungstermin vor dem Landgericht statt.

Das Problem des Klägers: Es gibt über die behaupteten Aufträge keine Unterlagen, keine Vereinbarungen, geschweige denn unterschriebene Verträge. So bleibt dem Gericht nichts anderes übrig, als mit dem Mittel des Zeugenbeweises herauszufinden, wie es denn wirklich war. Und so fand sich am Donnerstag Christian Hirmer auf dem Zeugenstuhl wieder, Geschäftsführer des Unternehmens, das für Herrenmode bekannt ist, aber auch im Immobiliengeschäft eine nicht unbedeutende Rolle spielt.

Hirmer sagte aus, dass es zum Zeitpunkt des Unfalls mehrere Projekte zwischen ihm und Flatz gab, bereits vollendete wie die Gestaltung des Kistlerhofs in Obersendling, aber auch neu geplante: den Stand auf der Immobilienmesse Expo Real sollte er gestalten, außerdem eine monumentale Statue für das Logistikzentrum am Stahlgruberring. Als er sah, sagt Hirmer, dass wegen des Unfalls die Zeitpläne nicht eingehalten werden könnten, habe er schließlich gekündigt. Schriftliches gebe es kaum, man habe alles mündlich vereinbart, weil der Unternehmer und der Künstler sich Freunde nennen.

Der Hirmer-Komplex macht in der Klage gut 200 000 Euro aus. Der zweite große Batzen ist eine Vereinbarung mit Martin Kusej, seinerzeit Intendant der Staatstheater. Für ihn sollte Flatz drei Performances inszenieren, was den Anwalt der beklagten Versicherung in einem Schriftsatz zu der Aussage verleitet, es sei "geradezu unglaublich", dass die Staatstheater für "derartiges Zeug" 150 000 Euro netto ausgeben wollten. Über die Qualität des Flatzschen Werkes haben glücklicherweise Juristen nicht zu befinden - das Gericht jedenfalls will demnächst Martin Kusej als Zeugen hören. Er arbeitet mittlerweile am Wiener Burgtheater.