25. Februar 2019, 18:31 Uhr Prozess Komplizierte Beweisführung

Woran die Unterbringung eines Angeklagten in der Psychiatrie hakt

Von Stephan Handel

Wenn die Richter der 7. Strafkammer am Landgericht nur wüssten, wie es tatsächlich ist mit Bienvenu M. auf der Anklagebank, dann wüssten sie auch, warum er so genervt schaut die ganze Zeit. Er ist nämlich, so hat er es seinem Verteidiger Bernhard Beer offenbart, gar nicht das Kind seiner Eltern - vielmehr ist er ein Kugelblitz, der von der sagenhaften Stadt Atlantis auf die Erde gekommen ist.

Vorerst aber muss Bienvenu M., 47 Jahre alt und gebürtiger Kongolese, nach allem, was man weiß, die Mühsal eines deutschen Strafprozesses über sich ergehen lassen. An dessen Ende soll die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus stehen, weil der Beschuldigte wohl an paranoider Schizophrenie leidet. Die Sache ist aber etwas komplizierter, und das nicht nur wegen Atlantis.

Bienvenu M. verbüßte in Stadelheim eine Haftstrafe, während der die ihm nun zur Last gelegten Taten passierten: Er schmetterte einem Justizvollzugsbeamten die Tür seiner Zelle entgegen; der entging nur knapp einer Verletzung. Er zerstörte in seiner Zelle die Fensterscheibe und das Fernsehgerät, einem anderen Wachtmeister schleuderte er eine Tasse mit heißem Tee hinterher, und schließlich zündete er seine Bettdecke an, was bei drei Beamten, die zum Löschen kamen, eine Rauchgasvergiftung zur Folge hatte. Im April des vergangenen Jahres wurde er deshalb - und wegen seiner Krankheit - per Urteil in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Das Urteil aber ging in die Revision zum Bundesgerichtshof, und der hob es auf. Die Begründung, vereinfacht gesagt: Die Unterbringung setzt eine "Störung des Rechtsfriedens" voraus, die von dem Beschuldigten ausgeht. Bienvenu M. aber hat alle ihm vorgeworfenen Taten in der Justizvollzugsanstalt begangen, also hinter verschlossenen Türen, und somit den Rechtsfrieden der Öffentlichkeit nicht gestört. Das aber habe das Erstgericht nicht ausreichend berücksichtigt - "dürftig" nennt der BGH die Urteilsbegründung.

Zurückverwiesen wurde der Fall an das Landgericht, und so müssen sich jetzt der Vorsitzende Max Boxleitner und seine Kollegen damit befassen. Die Aufgabe ist juristisch - und medizinisch - einigermaßen anspruchsvoll: An Vorstrafen, hauptsächlich wegen Gewaltdelikten, besteht zwar kein Mangel bei Bienvenu M. Den Großteil davon hat er aber in Holland begangen, wo er lebte, bevor er 2016 nach Deutschland kam. Für die Unterbringung muss nach dem BGH-Spruch nachgewiesen werden, dass die Taten, die er in Freiheit beging, mit seiner Krankheit zusammenhingen.

Weil Bienvenu M. vor Gericht nicht redet, muss alles mühsam aus den Akten zusammengesucht werden, eventuell müssen sogar Zeugen aus Holland nach München geladen werden. Kann also noch dauern, der Prozess mit dem Kugelblitz auf der Anklagebank.