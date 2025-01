Als sich Tobias S. am Neujahrstag vergangenen Jahres von seinem Wohnort im rheinland-pfälzischen Speyer mit dem Zug nach München fuhr, glaubte er Stimmen in seinem Kopf zu hören, zudem war er alkoholisiert und hatte ein Gramm Amphetamin konsumiert. In seinem Rucksack verwahrte er eine sogenannte Spaltaxt. Im Vergleich zu gängigen Äxten haben Spaltäxte einen viel massiveren Metallkopf. Die Klinge seiner knapp einen halben Meter langen Spaltaxt sei „rasiermesserscharf“ gewesen, sagt Tobias S. Angekommen in München soll er damit versucht haben einen Bekannten in dessen Wohnung zu töten.

Tobias S. leidet seit mehr als zehn Jahren an paranoider Schizophrenie. Da er somit vermutlich nicht wegen versuchten Totschlags verurteilt werden kann, hat die Staatsanwaltschaft statt einer Anklageschrift eine sogenannte Antragsschrift bei Gericht eingereicht. Darin fordert sie die zeitlich unbefristete Unterbringung von S. in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik. Aufgrund seiner Erkrankung sei davon auszugehen, dass er auch in Zukunft erhebliche rechtswidrige Taten begehen werde und somit eine Gefahr für die Allgemeinheit darstelle.

Es war kurz nach 20 Uhr an jenem Neujahrstag, als Tobias S. die Wohnung seines Bekannten Vincent L. (Name geändert) in München erreichte. Er hatte den 46-Jährigen vor ein paar Jahren bei einem gemeinsamen Aufenthalt in einer psychotherapeutischen Klink kennengelernt. Tobias S. sagt bei seiner Vernehmung durch Richter Norbert Riedmann, er habe Vincent L. aufgesucht, um mit ihm „in aller Ruhe zu reden“. Der Vorsitzende stutzt. „In aller Ruhe reden?“ Und die Spaltaxt? Damit habe er Vincent L. „Angst einjagen“ wollen, behauptet Tobias S.

Laut Antragsschrift der Staatsanwaltschaft hatte der 37-Jährige zunächst an der Türe des Mehrfamilienhauses, in dem Vincent L. wohnt, geklingelt, worauf dieser sich meldete. Als Vincent L. die Stimme von S. hörte, soll er es mit der Angst zu tun bekommen haben. Er setzte einen Notruf ab – zu spät. Denn Tobias S. hatte sich bereits Zutritt zu dem Haus verschafft. Als er vor der Wohnungstüre von Vincent L. stand, trat S., der damals fast 100 Kilogramm wog, die Tür ein und schlug mit der Spaltaxt sofort in Richtung Kopf seines Bekannten. Doch der 47-Jährige war geistesgegenwärtig genug, um den Hieb abzuwehren. Er erlitt lediglich eine Schnittwunde an seiner linken Hand und am Unterarm. Vincent L. gelang es, den Angreifer festzuhalten. Dann kam eine Streife der Polizei.

Tobias S. sagt, Grund für seine Attacke sei ein Verdacht gewesen. Er glaubte, sein Bekannter habe die Tochter seines besten Freundes betäubt und vergewaltigt. Diese Vorstellung sei an jenem Tag „wie ein Film in seinem Kopf abgelaufen“. Jedenfalls habe er Vincent L. nicht töten wollen. Richter Riedmann zitiert aus dem Vernehmungsprotokoll der Polizei, bei der Tobias S. Angaben gemacht hatte. Seine Attacke „war definitiv ein Mordversuch“, hatte er erklärt und hinzugefügt: „Ich wollte Vincent L. mit der Axt zerstückeln.“ Tobias S. entgegnet: Er sei damals psychotisch gewesen. Der Prozess wird fortgesetzt.