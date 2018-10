12. Oktober 2018, 18:56 Uhr Prozess Haftstrafe für Serieneinbrecher

Vlada D. hat die linke Hand mit dem fleischfarbenen Handschuh reglos auf der Anklagebank abgelegt. "Den Arm werden sie nicht mehr wie früher benutzen können", sagt Richter Gilbert Wolf in der Urteilsbegründung. Das Landgericht München I hat am Freitag den 36-jährigen Vlada D. wegen fünf Einbrüchen und zwei Versuchen zu fünfeinhalbjähriger Haft verurteilt. Damit blieb das Gericht deutlich unter der Forderung der Staatsanwaltschaft von sieben Jahren und vier Monaten. Vlada D. hatte Anfang 2016 im Stadtteil Solln eine regelrechte Einbruchsserie hingelegt. Neun Einbrüche standen auf der Liste der Staatsanwaltschaft, am Ende rechnete man ihm fünf der Taten an. Besonders der Fall in der Franz-Hals-Straße, wo Schmuck im Wert von mehr als einer Million Euro erbeutet worden war, konnte Vlada D. am Ende nicht zugerechnet werden. D. war 2017 bei einem Einbruch in Hamburg gefasst worden. Dabei soll ihm ein Polizist versehentlich in die Hand geschossen haben. Das Urteil ist rechtskräftig.