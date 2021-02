Von Susi Wimmer

Die erste Schwurgerichtskammer hatte etliche Zeugen gehört, Polizeibeamte befragt und Gutachter zu Wort kommen lassen. Aber am Ende, so sagte selbst Staatsanwältin Johanna Heidrich in ihrem Plädoyer, sei es "fast unmöglich gewesen" festzustellen, was sich tatsächlich an jenem Tag im März 2020 in der Arbeiterunterkunft in Milbertshofen zugetragen habe. Denn alle vier Beteiligten gaben unterschiedliche Versionen zum Besten, was auch daran gelegen haben mag, dass drei von ihnen so um die drei Promille Alkohol im Blut hatten, und der vierte eventuell unter einem schizophrenen Schub gelitten hatte. Fakt ist lediglich, dass der 28 Jahre alte Geschädigte ein Messer in den Bauch gerammt bekam und an den schweren Verletzungen fast gestorben wäre.

Einen versuchten Totschlag hatte die Staatsanwaltschaft ursprünglich angeklagt. Aber Staatsanwältin Johanna Heidrich ordnete nach der Beweisaufnahme das Geschehen neu ein und bewertete es als gefährliche Körperverletzung. Sie forderte fünf Jahre Haft und eine Unterbringung des mutmaßlich alkoholkranken Daniel S. in einer Entzugsklinik. Da der 34-Jährige bereits seit einem Jahr in Untersuchungshaft sitzt, würde er nach Rechtskraft des Urteils sofort für zwei Jahre in eine Entzugsklinik kommen.

Sicher scheint zu sein, dass der 28 Jahre alte Geschädigte am 20. März vergangenen Jahres mit einem Halteverbotsschild, warum auch immer, in die Arbeiterunterkunft an der Hanselmannstraße kam. Er lehnte das Schild neben die Appartementtüre eines Arbeitskollegen und Freundes und stieg über ein Fenster in das Zimmer ein. Offenbar wollte sich der 28-Jährige schlafenlegen. Wie und warum er dann im Gang mit dem Bruder des späteren Täters in Streit geriet, konnte nicht mehr nachvollzogen werden. Daniel S. jedenfalls soll in seinem Appartement Hilfe-Rufe seines Bruders gehört, sich ein Küchenmesser gegriffen und auf den Gang hinausgerannt sein. Dort soll ihn der 28-Jährige mit dem Verkehrsschild geschlagen und anschließend noch Faustschläge verpasst haben. Dann stach S. einmal zu.

Das Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen an Lunge, Darm und Bauchspeicheldrüse sowie eine Blutvergiftung. Er lag mehrere Wochen in einer Klinik. "Warum ein Messer? Er hätte auch nur zuschlagen können", sagte Heidi Pioch als Nebenklage-Anwältin in ihrem Schlussvortrag. S. hätte beim Zustechen schon gewusst was er tue und den Tod des anderen "eventuell doch billigend in Kauf genommen". Verteidiger Olav Groborz erklärte, sein Mandant habe aus Notwehr gehandelt, die Verletzungen durch das Verkehrsschild und die Fäuste seien rechtsmedizinisch belegt. Unter diesen Umständen habe er nicht gezielt zugestochen. Er forderte einen Freispruch. Das Urteil soll kommenden Mittwoch gesprochen werden.