6. September 2018, 18:45 Uhr Prozess Nach Leichenfund am Feringasee: Anklage lautet auf Mord

Fast genau ein Jahr nach der Tat beginnt am Montag der Prozess um die sogenannte "Leiche vom Feringasee".

Der Lebensgefährte der getöteten Frau ist wegen Mordes angeklagt.

Der Angeklagte soll sie erstochen und die Leiche am Feringasee angezündet haben.

Von Stephan Handel

Fast genau ein Jahr nach der Tat beginnt am kommenden Montag der Prozess um die sogenannte "Leiche vom Feringasee": Zwei Gärtner hatten am 11. September 2017 nahe des beliebten Badesees bei Unterföhring einen stark verkohlten Frauenkörper gefunden. Zwei Tage später wurde Konstantin V. festgenommen, der Lebensgefährte der als Beatrice F. identifizierten Frau. Er ist nun wegen Mordes angeklagt.

Der mutmaßliche Hergang der Tat, wie ihn die Anklageschrift nach SZ-Informationen schildert, liest sich wie das Werk eines nicht sonderlich begabten Drehbuch-Autors. Danach führten Konstantin V. und Beatrice F. seit 2010 eine Beziehung; sie lebten in einem Reihenhaus in Bogenhausen. Wenige Monate vor der Tat soll Konstantin V. eine Affäre mit einer Frau in Prag begonnen haben. Als Beatrice F. beruflich verreiste, soll diese Frau ihn in München besucht und auch in dem Reihenhaus gewohnt haben. Dann aber kam Beatrice F. zurück, während ihr Lebensgefährte mit der neuen Frau in der Innenstadt beim Essen war. Als Konstantin V. diese Nachricht bekam, erklärte er der Pragerin, er müsse wegen eines Defekts an der Alarmanlage ganz schnell nach Hause.

Dort angekommen, stellte ihn Beatrice F. laut Anklage zur Rede, weil sie Koffer und Kleidungsstücke der anderen Frau gefunden hatte. Der Streit steigerte sich immer mehr, schließlich stach Konstantin V. sie mit einem Messer in den Bauch, schlug sie nieder und erdrosselte sie. Danach deponierte er die Leiche im Keller des Hauses; bei einer späteren Hausdurchsuchung schlug ein Leichenspürhund der Polizei dort an einer Matratze an. Zwei Tage nach der Tat, so der Vorwurf, fuhr V. die Leiche zum Feringasee, übergoss sie mit Benzin und zündete sie an. Tags darauf erstattete er bei der Polizei am Prinzregentenplatz Vermisstenanzeige. Wenig später aber fanden die beiden Gärtner die Leiche.

Seit seiner Festnahme als Beschuldigter schweigt Konstantin V. zu den Vorwürfen. Sein Verteidiger Alexander Schmidtgall kündigte auf SZ-Anfrage an, dass er zu Prozessauftakt eine Erklärung seines Mandanten verlesen werde. In dieser werde "der Anklage in wesentlichen Punkten widersprochen".