Dreimal sind sie angeblich gekommen, zwischen dem 8. Dezember 2017 und dem 1. März 2018. In dieser Zeit sollen Mitglieder einer siebenköpfigen mutmaßlichen Bande die Schließfächer einer wohlhabenden Russin in der Commerzbankfiliale am Promenadeplatz komplett leer geräumt haben. Rund 4,6 Millionen Euro. Drahtzieher des Coups sei ein 30-jähriger Straßenbauer gewesen. Das zumindest behaupteten zwei seiner Freunde, die am zehnten Verhandlungstag in dem Verfahren vor der 8. Strafkammer am Landgericht München I aussagten.

Der Leumund der Männer ist nicht gerade makellos. Sie sind vorbestraft. Der eine, ein Kfz-Mechaniker, war einmal V-Mann des Landeskriminalamts, obwohl er drogenabhängig war. Zur Zeit befindet sich der ominöse Zeuge wegen seines Drogenproblems im Maßregelvollzug im Isar-Amper-Klinikum in Haar. Der Straßenbauer, der den Plan zu dem spektakulären Millionendiebstahl gehabt haben soll, habe ihn Anfang 2017 angesprochen, so der Zeuge. Ob er mitmachen wolle, habe ihn der 30-Jährige gefragt, der sich mit sechs seiner mutmaßlichen Komplizen wegen schweren Bandendiebstahls vor Gericht verantworten muss. Es gehe darum, "kinderleicht ein paar Millionen zu holen", habe der 30-Jährige zu ihm gesagt, erklärte der Zeuge. Aber er habe abgewunken. Die Sache sei ihm "zu heiß" gewesen, sagte der Kfz-Mechaniker und fügte hinzu: "So kriminell bin ich nicht." Der 44-Jährige wurde zuletzt wegen Betrugs verurteilt. Über ihn soll der Straßenbauer den anderen Zeugen kennengelernt haben, den das Gericht am Donnerstag vernahm.

Der Straßenbauer habe ihn im Mai 2017 gefragt, ob er jemanden kenne, der Schließfächer öffnen könne, berichtete der zweite Zeuge. Der 49-Jährige arbeitet inzwischen trotz seiner kriminellen Vergangenheit seinen Angaben zufolge bei einer Detektei. Der Straßenbauer habe auch ihn gefragt, ob er mitmachen wolle und ihm Fotos von Schließfächern gezeigt. Er habe vorgeschlagen "zur Mittagszeit" zuzuschlagen. Dann sei eine mutmaßliche Komplizin da, die in der Bank arbeite. Sie solle den Alarm abschalten, falls dieser ausgelöst werde.

Bis heute ist den Ermittlern unklar, wie es zwei Mitgliedern der mutmaßlichen Bande gelang, dreimal völlig geräuschlos aus den Schließfächern der Russin Geld zu stehlen. Es sollen auch brachialere Varianten diskutiert worden sein, etwa die "Sprengung" von Schließfächern oder Gas in den Schließfachraum strömen zu lassen, um an das Geld zu kommen, so der Zeuge. Details wollte er keine nennen. Der Straßenbauer befindet sich wie die anderen Angeklagten auf freiem Fuß. Sein Verteidiger, Rechtsanwalt Christian Gerber, ist optimistisch. Er würde sich wundern, so Gerber, wenn sein Mandant keinen Freispruch bekommt.