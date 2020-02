Die Vermieterin eines Duplexgaragenstellplatzes im Glockbachviertel muss einem Arzt Schadenersatz in Höhe von rund 2500 Euro zahlen, weil sie ihn nicht hinreichend in die Benutzung seines Stellplatzes eingewiesen hat. Nach Überzeugung des Amtsgerichts München stellt diese unterlassene "pflichtgemäße Einweisung" eine "schuldhafte Pflichtverletzung des Mietvertrages" dar. Die beklagte Vermieterin müsse deshalb für den Schaden haften, der am Auto des Arztes entstand. Der Arzt hatte den oberen der beiden Stellplätze angemietet. Der darunter liegende war zunächst nicht belegt. Nachdem aber auch dieser eines Tages vermietet worden war, passierte es:

Beim Hochfahren des oberen Stellplatzes durch einen anderen Garagennutzer war der Kofferraum am BMW Cabrio des Arztes gegen einen Lüftungskanal gedrückt worden, der an der Wand verläuft. Bei der Besichtigung der Duplexgarage, bei der auch die beklagte Vermieterin anwesend gewesen sei, so der Arzt vor Gericht, habe er nur rückwärts eingeparkt. Dabei habe es keinerlei Probleme gegeben. Weitere Instruktionen habe die Vermieterin nicht gegeben, versicherte der Arzt. Nach Unterzeichnung des Mietvertrags habe er sein Cabrio stets rückwärts eingeparkt, wobei die Räder jeweils in den Haltemulden gestanden hätten. Die beklagte Vermieterin indes behauptete, der Kläger sei bei der Besichtigung "ordnungsgemäß in die Nutzung" eingewiesen worden. Allerdings habe er sich nicht an die Informationen gehalten. Also, selbst dran schuld? Keineswegs.

Der zuständige Richter gab dem Arzt recht. Nicht zuletzt deshalb, weil die beklagte Vermieterin während des Verfahrens ihre Aussage mehrmals "angepasst" habe. Ein vom Gericht bestellter Gutachter war zu dem Ergebnis gekommen, dass die unverstellbar aufmontierten Haltemulden beim "vorwärts einparken die richtig Parkposition vorgeben." Beim rückwärts einparken jedoch entstünde beim Anheben der Bühne am Pkw des Klägers solange kein Schaden, solange die Hinterräder nicht ganz an die vordere Begrenzung der hinteren Haltemulden heranreichten.

Drei Verhandlungstermine setzte das Gericht an, ehe es seine Entscheidung traf. Wegen der fehlenden "pflichtgemäßen Einweisung in die Nutzung des Stellplatzes" hafte die Vermieterin für den Schaden an dem BMW Cabrio. Dies sind alles in allem 2507,90 Euro nebst Zinsen. Das Urteil des Amtsgerichts (Az. 425 C 12888/17) ist nach Zurücknahme der Berufung durch die Vermieterin rechtskräftig.