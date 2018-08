26. August 2018, 18:36 Uhr Protest Warten auf sichere Häfen

700 Menschen demonstrieren gegen die bayerische Flüchtlingspolitik

Von Inga Rahmsdorf

Orange Schiffe fahren auf einer Welle Richtung Rathaus. Es sind kleine Papierboote, die die Demonstranten am Samstag gefaltet haben. Mit der symbolischen Aktion wollen sie auf ihr Anliegen aufmerksam machen. "Wir brauchen sichere Häfen. Machen wir München zu einer gemeinsamen Hafenstadt", steht oben auf der blauen Plastikplane, die die Welle symbolisiert. Am Samstag hatte die Seebrücke, ein Bündnis verschiedener Organisationen, zu einer Demonstration aufgerufen. Sie protestierten gegen die bayerische Flüchtlingspolitik und forderten, Seenotrettung im Mittelmeer zuzulassen. Es war der Auftakt einer europaweiten Aktion unter dem Motto: "Seenotrettung ist nicht verhandelbar, unterlassene Hilfe strafbar!"

Die Demonstration des Bündnisses Seebrücke war der Auftakt einer europaweiten Aktion unter dem Motto "Seenotrettung ist nicht verhandelbar, unterlassene Hilfe strafbar!" (Foto: Catherina Hess)

Die Teilnehmer zogen in einem bunten Tross und bei strömendem Regen vom Europaplatz, am Bayerischen Landtag entlang, bis zur Abschlusskundgebung auf dem Marienplatz. Polizeiangaben zufolge waren es etwa 700 Menschen. Die Abschottungspolitik der EU zwinge die Geflüchteten dazu, immer gefährlichere Fluchtrouten zu wählen, kritisierten die Veranstalter. Auf dem Marienplatz platzierten sie ein großes Schlauchboot, auf dem Rettungswesten befestigt waren.

Symbolisch fahren orange Papierboote Richtung Rathaus. (Foto: Catherina Hess)

"Ich weiß nicht, wie lange ich noch in Bayern leben darf. Ich habe Angst davor, abgeschoben zu werden", sagt Filimon Mebrhatom, ein junger Mann aus Eritrea, bei der Abschlusskundgebung. "Ich möchte lernen, eine Ausbildung machen und nicht vom Staat abhängig sein." Wenn er nicht auf dem Mittelmeer gerettet worden wäre, sagt er, würde er nicht mehr leben.

Eigentlich sei die Seenotrettung eine staatliche Aufgabe, die die Europäische Union leisten müsste, fordert Thomas Kunkel, ein Arzt aus München. Er hat bereits an drei Fahrten zur Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer teilgenommen. Unter anderem mit Sea-Watch, einem Verein, der sich ausschließlich durch Spenden finanziert. Es sei schwierig gewesen, 250 Geflüchtete an Bord des Rettungsbootes einige Tage medizinisch zu versorgen und zu verpflegen, bis sie endlich in einen italienischen Hafen einfahren konnten.

"Wir gehören da eigentlich auch gar nicht hin", sagt Kunkel am Samstag. Aber wenn Ehrenamtliche die Seenotrettung nicht leisteten, dann würden die Flüchtlinge im Meer ertrinken. Aus ärztlicher Sicht seien die Zustände auf den Flüchtlingsbooten desolat, so der Mediziner. Viele Menschen hätten schwere Verletzungen. "Sie tagelang auf dem Wasser auf einen sicheren Hafen warten zu lassen, ist menschenunwürdig."