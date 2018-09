8. September 2018, 15:35 Uhr Protest gegen Autoverkehr Klimaaktivisten blockieren Straße in Münchner Innenstadt

In blaue Staubanzüge gepackt fordern die Demonstranten ein autofreies München. Ein Verkehrschaos bleibt allerdings aus.

Von Johannes Huyer

"SUVs raus aus unserer Stadt" haben etwa 150 Demonstranten am Samstag bei einer Sitzblockade auf der Elisenstraße zwischen Luisenstraße und Karlsplatz gefordert. Sie stoppten den Autoverkehr am Alten Botanischen Garten, sprühten Parolen wie "stop war and cars make love" auf den Asphalt und ließen Seifenblasen steigen.

Einige entnervte Autofahrer reagierten mit wütendem Hupen auf die Protestaktion, nach Angaben der Polizei kam es aber zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.

Die Klimagruppe "Ende Gelände München" hatte für Samstagmittag in der Schützenstraße zu einer Mahnwache unter dem Motto "Ende Geländewagen" aufgerufen. In blauen Staubanzügen und Atemschutzmasken vor dem Gesicht versammelten sich die Klimaaktivisten in der Fußgängerzone. Von dort marschierten sie zur Elisenstraße - mit großen silbernen Ballons mit der Aufschrift "autofrei" blockierten sie anschließend die Straße am Alten Botanischen Garten. Sina Reisch, Pressesprecherin der Aktion "Ende Geländewagen", sprach von 300 Teilnehmern, die Polizei schätzte die Zahl der Demonstranten auf etwa 150. Vom Klimacamp München in Vaterstetten kamen zahlreiche Demonstranten in die Innenstadt geradelt und unterstützten die Straßensperre.

Neben einem autofreien München forderten sie kostenlosen ÖPNV und den Ausbau von Radwegen. "Die Autoindustrie heizt mit ihren immer größeren und schwereren Autos die Klimakrise entscheidend an. Die Spritfresser auf unseren Straßen stoßen riesige Mengen gesundheitsschädlicher Stickoxide aus", erklärte Reisch. Zudem erklärten sich die Aktion "Ende Geländewagen" solidarisch mit den Protestaktionen im Hambacher Forst - dort protestieren Aktivistinnen gegen Abholzungsmaßnahmen für den Braunkohleabbau.