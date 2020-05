Mitten im beschaulichen Lehel hat die Polizei ein illegales Bordell ausgehoben. Ermittler des Kommissariats für Prostitution und Zuhälterei hatten Hinweise erhalten, dass in einem Mehrparteienhaus in einigen angemieteten Wohnungen sexuelle Dienstleistungen angeboten werden. Das Lehel befindet sich jedoch im Sperrbezirk, wo Prostitution grundsätzlich nicht erlaubt ist. Zudem ist Prostitution nach dem Infektionsschutzgesetz derzeit verboten. Bei einer Razzia am vergangenen Freitag trafen die Polizeibeamte in den Appartements insgesamt acht Prostituierte an. Gegen sie wird nun ermittelt. Einen Tag zuvor waren Beamte im Münchner Norden gegen Prostitution vorgegangen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Im Rahmen einer Kontrolle ertappten die Polizisten in einem Zimmer eines Bordells einen 38-jährigen Freier mit einer 45-jährigen Prostituierten. Beide wurden wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt.