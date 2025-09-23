Für Kalle Schwensen kann es offenbar nicht dunkel genug sein. Die Beleuchtung im Käferzelt, das im Vergleich zu den größeren Bierhallen am Platz eher dezent ausgeleuchtet ist und in dem man sich zwischen diversen Holzbalken und -pfosten erst einmal zurechtfinden muss, hält den als Kiez-Kalle bekannt gewordenen Schwensen sichtlich nicht davon ab, eine weitere Dunkelstufe draufzulegen. Aber zum einen ist die Sonnenbrille eines seiner Markenzeichen, und zum anderen hat jemand, der im Rotlichtmilieu unternehmerisch groß geworden ist, ohnehin wahrscheinlich selbst bei Stromausfall im Zelt den Durchblick.

Abspringen fürs Abdrücken

Sylvia Walker hebt mit Ballons ab. (Foto: Manuel Tilgner/Agency People Image)

Die Posierlichkeit der einzelnen VIP-Gäste und vermeintlichen VIP-Gäste auf der Wiesn ist im Grunde eine eigene Wertung wert. Wer bekannt genug ist, will oft gar nicht fotografiert werden und betritt ein Zelt eher durch einen dunklen Hintereingang, den im Zweifel sogar Kalle Schwensen nicht findet. In der Kategorie von Sylvia Walker, einer auf dem Fußballrasen eher bekannten und auf roten Teppichen oder dem Käferzelt-Vorplatz eher unbekannten Sportmoderatorin, ist die Lage eine andere. Sie gehört zur Kaste der Faxen-VIPs, also jener Sorte, die ihre mäßige Bekanntheit durch unmäßige Foto-Posen ausgleichen und so in der Summe von den Klatschfotografen doch abgelichtet werden. Ein Sprung etwa wie bei Walker, oder zuletzt eine kleine Eiskunstlauf-Übung wie die Faxen-Kollegin Giulia Siegel.

Waaaaaaas geht denn hier ab, Bill?

Bill Kaulitz mit RTL-Reporterin Jasmin Raziorrouh. (Foto: Andy Knoth/Agency People Image)

Die große Frage ist natürlich, was einen ausgebufften Bühnenprofi und Menschenmengen-Gewöhnten so reagieren lässt wie Sänger Bill Kaulitz auf dem Bild von Montagabend im Käferzelt. Vermutlich ist es nicht der Anblick seines letztjährigen Wiesnpartners Marc Eggers, der zwar am selben Abend auch auf dem Oktoberfest war, dem er aber mutmaßlich nicht über den Weg gelaufen ist. Ein anderer Name wird allerdings gerade durch die digitalen Boulevard-Spalten gereicht, mit dem Kaulitz am Abend romantisch vertraut gewesen sein soll, und das ist Reality-TV-Darsteller Jannik Kontalis. Es könnte natürlich auch eine unverschämte Frage der People-Reporterin Jasmin Raziorrouh von RTL gewesen sein, die Kaulitz aus der Fassung bringt auf dem Bild, etwa wie er denn hier wieder ohne Reservierung reingekommen sei. Die Kollegin hat aber mit ausbalancierten Promi-Fragen derart viel Routine, dass diese Möglichkeit eher ausfällt. Am ehesten könnte man sich noch vorstellen, dass sich Bill einen Kreischanfall erlaubt beim Anblick einer großen Wand voller wunderbarer Handtaschen.

Mode und Metzgerei

Sibylle Schön (l.) und Evi Brandl. (Foto: Manuel Tilgner/Agency People Image)

Evi Brandl ist eine der Münchner Größen, die zum einen weit über München hinaus bekannt sind. Brandl hat aus dem kleineren Metzgereibetrieb ihrer Familie das Großunternehmen Vinzenzmurr mit heute Hunderten Filialen geformt. Gelegentlich ist sie auch auf Gesellschaftsereignissen der Stadt zu Gast, aber das ist eine derartige Seltenheit, dass Brandl hier auf jeden Fall Erwähnung finden muss. Auch in der Modewelt ist Brandl zudem erfolgreich, sie hat die Modemarke Etienne Aigner übernommen, mit deren Geschäftsführerin Sibylle Schön sie am Montag das Käferzelt besuchte.

Profis im Posieren

Elena Uhlig (Mitte), Alexandra Schörghuber mit Tochter Michaela. (Foto: Andy Knoth/Agency People Image)

Die Unternehmerin Alexandra Schörghuber ist nicht ganz so selten auf Society-Events wie Evi Brandl. Das mag auch daran liegen, dass zum Portfolio der Schörghuber-Unternehmensgruppe unter anderem die Paulaner-Brauerei gehört, was zum einen Wiesnbesuche wie den am Montag im von Paulaner belieferten Käferzelt erklärt. Aber auch sonst gibt es häufig Termine für die Firmenchefin, wenn es um Gastronomie oder Hotellerie geht. Dass eines ihrer drei Kinder dabei ist, wie in dem Fall Tochter Michaela, ist mittlerweile eher die Regel als die Ausnahme. Die Kinder müssen ja nicht nur unternehmerisch, sondern auch gesellschaftlich dazulernen, wenn sie den Laden übernehmen. Da ist es dann eben eine Übung, mit Schauspielerin Elena Uhlig entspannt-souverän vor der im Hintergrund wachenden Bavaria zu posieren, von der nur noch Kalle Schwensen erkennen kann, dass sie auch am dritten Tag der Wiesn noch den Kranz beschützend über das Volksfest und seine Tausenden Darsteller hält.

Rojinski und die Schleifenposition

Palina Rojinski bei der Damenwiesn am Montag. (Foto: Matthias Gränzdörfer/Imago)

Schauspielerin Palina Rojinski wird normalerweise als allererstes gefragt, welchen Film sie denn gerade dreht oder plant. Auf der Wiesn jedoch gab Rojinski nur Auskunft über ihren Blick auf die Damenwiesn, die sie als gelungenes Netzwerkevent beschrieb, inklusive einer „Schwesternheit“ der Frauen untereinander. Was gar nicht zur Sprache kam, war die Position ihrer Dirndlschleife. Denn die war (auf diesem Bild nicht zu sehen) eindeutig links verortet: das Zeichen für Single. Da kommt die angesprochene Schwesternheit vielleicht gerade besonders recht.

Cola statt Bier

Jenny Elvers (l.) und Content Creatorin Yara Linke am Montag auf der Wiesn. (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Jenny Elvers und die Wiesn, das sind immer einwandfreie Dirndl-Bilder, allerdings nie welche mit Maßkrug. Die Schauspielerin und Moderatorin war vor Jahren nicht nur wegen ihrer prominenten Partner zu größerer Bekanntheit gelangt. Darunter waren Boulevard-Lieblinge wie Musikproduzent Dieter Bohlen, Schauspieler Heiner Lauterbach, Sänger Thomas D oder eine frühe und medial nicht aufgefallene Beziehung zu Farin Urlaub von der Band Die Ärzte. Ihre Alkoholabhängigkeit wurde 2012 öffentlich, im Jahr 2024 erlitt sie einen Rückfall, im Jahr 2025 auf der Wiesn stößt sie nur mit Cola- oder Wasserflaschen an.