Kleines Rätsel, hier knutscht

a) eine Politikerin

b) ein Spielerfrau

c) eine Reality-TV-Teilnehmerin

d) ist mir doch wurscht.

Sie haben c oder d getippt? Herzlichen Glückwunsch, dann dürfen Sie sich in unserem Namen einmal den Defiliermarsch vorspielen. Das Foto zeigt Sophia Vegas, die im wahren Leben Sophia Wollersheim heißt, mit ihrem Freund Daniel Charlier. Kein Wunder, dass sich die beiden so verliebt zeigen, sie erwarten gemeinsam ein Kind. Auf Alkohol hat die "Reality-TV-Teilnehmerin" - unter dieser Bezeichnung firmiert sie bei Wikipedia - deshalb bei ihrem Wiesn-Besuch verzichtet.