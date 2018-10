Wer regelmäßig mit der Wiesn zu tun hat, glaubt eigentlich, dass einen so schnell nichts mehr überrascht. Und dann taucht Comedian Thomas Hermanns mit einer Gruppe Jünglingen auf, die sich als Darsteller des Musicals "Boybands Forever" entpuppen. Wir hätten da einige Fragen. "Boyband Forever" - ernsthaft? Wo bekommt man so ein totschickes pinkes Haarband her? Und warum muss heutzutage eigentlich jeder Tracht tragen?