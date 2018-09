Es ist erst der zweite Wiesntag, und schon einer der Höhepunkte im Oktoberfest-Promikalender: der Almauftrieb im Käfer-Zelt. Michael Ballack ist nicht zum ersten Mal da, die Fotografen scharen sich trotzdem um ihn. In der Masse ist er gut zu erkennen. Das liegt nicht daran, dass er auffällig gekleidet wäre, der Ex-Fußballer trägt Tracht wie alle anderen auch am Sonntagabend auf der Wiesn. Es liegt daran, dass ihm permanent die Lampen der Handy-Kameras ins Gesicht strahlen, wenn wieder ein Gast beim Almauftrieb den Mann erkennt. Und gut, das Dirndl seiner Begleitung Natacha Tannous fällt eher nicht in die Kategorie "unauffällig".