Wenn die Stones kommen, dann kommt Sting eben auch. Und das sogar in einer zumindest personell leichten Annäherung an seine erfolgreichen Anfangsjahre: als Trio zusammen mit Gitarrist Dominic Miller und Drummer Chris Maas. Bei Police waren es für Hits wie „Every Breath you take“ oder „Message in a bottle“ Andy Summers an den Saiten und Stewart Copeland an den Sticks. Am 14. Oktober spielen Sting und Co in München. Vielleicht kommt ja auch jemand aus diesem Team vorbei: