Weihnachtszeit ist nicht nur Adventszeit, sondern auch Eventzeit. In dieser und der kommenden Woche tummeln sich so viele hochhackige und beanzugte VIP-Gäste auf roten Teppichen wie sonst das ganze Jahr nicht. Am Dienstag gab es diverse Einladungen, etwa zu einem Event des Mode-Magazins Instyle, bei dem ein weiterer Social-Media-Award vergeben wurde, oder der traditionelle Termin auf dem Dach des Bayerischen Hofs, der Polar-Bar-Eröffnung am Dienstagabend . Dort war auch Julia Czechner zu Gast, die wohl als Ärztin eher nicht von den Klatsch-Fotografen erkannt worden wäre, aber als Verflossene von Schauspieler Elyas M’Barek. Die beiden waren im Jahr 2016 ein Paar, Czechner war die erste Begleitung, die der Teenie-Schwarm auch auf Veranstaltungen mitnahm.

Sting kommt nach München

Der britische Musiker Sting. (Foto: Axel Heimken/dpa)

Wenn die Stones kommen, dann kommt Sting eben auch. Und das sogar in einer zumindest personell leichten Annäherung an seine erfolgreichen Anfangsjahre: als Trio zusammen mit Gitarrist Dominic Miller und Drummer Chris Maas. Bei Police waren es für Hits wie „Every Breath you take“ oder „Message in a Bottle“ Andy Summers an den Saiten und Stewart Copeland an den Sticks. Am 14. Oktober spielen Sting und Co. in München.

Theater mit dem FC Bayern

Thomas Müller und Manuel Neuer, beim Spiel, nicht bei der Weihnachtsfeier. (Foto: Sina Schuldt/dpa)

teatro, so heißt der Ort, der orthografisch zwei kleine Schwächen zum Original aufweist, aber im Grunde natürlich ideal für die Weihnachtsfeier eines Teams ist, das oft auch mit kleinen bis größeren Schauspiel-Einlagen neben dem Platz den medialen Wanderzirkus mit Stoff versorgt. In diesem Fall gibt es einige vernebelte Paparazzi-Bilder vom Sonntagnachmittag, als die Spieler, Angehörige und weitere Bayern-Belegschaft das teatro-Zelt in Riem betreten.

Dieses wurde vom derzeit nicht abkömmlichen, weil sich im Gefängnis befindlichen Alfons Schuhbeck, seines Zeichens ehemaliger Bayern-Koch, betrieben. Von ihm hat Michael Käfer übernommen, ebenfalls seit langer Zeit gastronomisch an der Seite des Rekordmeisters. Durch den Nebel konnten die Paparazzi erspähen, dass lächelnde Spieler das Theater betraten und ebenfalls lächelnd und mit Geschenken in hellen Kartons beschwert wieder herauskamen. Vielleicht war da ja der Match-Plan für das Pokalspiel gegen Leverkusen drin, oder eine Meisterschale aus Marzipan.

Wobei auch nach Aussage des Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß (der die Feier offenbar um 17.16 Uhr verließ) der Nikolaus noch nie ein Osterhase war und man vorsichtig sein sollte mit Meisterschaftsaussagen im Winter. Das gilt für alle bis auf Hoeneß selbst natürlich. Der darf jederzeit Kampfansagen machen. Eine ebensolche innerhalb der Familie hat nun zu einer weihnachtlich-versöhnlichen Antwort geführt:

Ein bisschen Frieden für Giulia Siegel?

Giulia Siegel telefoniert, aber nicht mit ihrem Vater, sondern beim RTL-Spendenmarathon 2024. (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Giulia Siegel ist Münchner Model, DJ und Dschungelcamp-Teilnehmerin, vor allem aber auch Tochter von Ralph Siegel. Der wiederum ist Musikproduzent von Songs wie „Reise nach Jerusalem“, vor allem aber von „Ein bisschen Frieden“. Dass der jetzt vielleicht doch einkehrt, dazu haben die beiden eher wenig beigetragen, wenn man die aktuelle Boulevard-Berichterstattung anschaut.

Zunächst kritisierte die Tochter den Papa, es war die Rede von sich nicht mehr beleidigen und verletzen zu lassen und dass sie ihr Leben selbst habe finanzieren müssen. Dann konterte der Vater, dass er seinen Töchtern viel finanziert habe. Nun meldet sich die getrennte Mutter Dunja zu Wort und möchte zu einem Friedensgipfel einladen. Es wirkt fast, als würde sie ein SOS an die Welt hinausschicken.