Poster, Kuscheltiere, Zeichnungen, Blumen und Fan-Liebesbriefe sind weg. Was geblieben ist, ist der nackte Beton: Das inoffizielle Michael-Jackson-Denkmal vor dem Bayerischen Hof ist von Unbekannten leergeräumt worden. Nach dem überraschenden Tod des "King of Pop" im Jahr 2009 hatten Anhänger eine Statue des Komponisten Orlando di Lasso auf dem Promenadeplatz zweckentfremdet - bis vergangene Woche alle Fan-Devotionalien entfernt wurden. Von wem, das weiß zumindest von offizieller Stelle keiner so genau. "Im Zusammenhang mit dem Denkmal beim Hotel Bayerischer Hof sind uns keine Vorgänge mit einem polizeilich relevanten Zusammenhang bekannt", sagte ein Polizei-Sprecher am Dienstag.

Auch bei der Regierung von Oberbayern, die für das Orlando-di-Lasso-Denkmal zuständig ist, weiß niemand etwas von der Aktion. "Die staatliche Bauverwaltung hat nicht veranlasst, Gegenstände oder Devotionalien vom Orlando-di-Lasso-Denkmal, welches als Michael-Jackson-Memorial fungiert, zu entfernen", sagte eine Sprecherin. "Uns ist nicht bekannt, wer für das Ab- beziehungsweise Wegräumen der Gegenstände verantwortlich ist." Lange ließen sich Michael-Jackson-Fans von der Räumung allerdings nicht beirren, am Dienstag klebten bereits wieder vereinzelt Poster an dem Denkmal.