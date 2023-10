Kaum jemand redet gerne über seine Probleme auf dem stillen Örtchen. Der Proktologe Florian Frank hat nun das Buch "After Hour" geschrieben und verrät, was den Stuhlgang erleichtert, wem ein Schemel hilft - und warum man nicht zu lange auf dem Klo sitzen sollte.

Von Nicole Graner

Der junge Mann am Nebentisch zuckt kurz zusammen, als er zwei Wörter des Gesprächs aufschnappt: After. Stuhlgang. Dabei hat Florian Frank sie so normal und so ganz nebenbei ausgesprochen, als würde man sich über das Wetter unterhalten. Oder über den Schnupfen, den man nicht los wird. "Ja", sagt der 36-Jährige, "das Thema Po ist tabu. Und mit großer Scham behaftet." Wohl kaum einer würde sich einfach so mit seinem Nachbarn über seinen Hintern unterhalten.