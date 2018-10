14. Oktober 2018, 18:53 Uhr Projekt Was sich Schüler von der Politik wünschen

Sie dürfen zwar noch nicht wählen, eine Meinung haben sie aber trotzdem: Mehr als 2000 Kinder und Jugendliche haben erstaunlich erwachsene Forderungen auf Postkarten geschrieben

Von Linus Freymark

Kiara hätte gern eine saubere Umwelt. "Auf der Straße liegt zu viel Müll", stellt die Fünftklässlerin des Adolf-Weber-Gymnasiums fest. Ihre Mitschülerin Milena, mit 15 Jahren einige Klassen über Kiara, ergänzt: "Man sollte das viele Plastik, das die Meere verschmutzt, reduzieren." Und Korbinian, 16, vom Michaeli-Gymnasium findet mit Bezug auf die gerade noch abgewendete Rodung des Hambacher Forstes: "Wir brauchen mehr, nicht weniger Bäume." Kiara, Milena und Korbinian dürfen natürlich noch nicht wählen, aber gemeinsam mit vielen anderen Schülern haben sie ihre Wünsche an die Politik auf Postkarten geschrieben - und auf den meisten davon stehen jetzt Botschaften zum Umweltschutz.

"Man merkt, das Thema treibt die Schüler um", sagt Ulrike Endres-Hoppe, Lehrerin am Michaeli-Gymnasium. Zusammen mit ihrer Kollegin Susanne Eder vom Adolf-Weber-Gymnasium und dem Schulnetzwerk "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" hat sie die Aktion "Schüler mischen mit!" ins Leben gerufen. In den vergangenen vier Wochen haben sie mehr als 2000 Postkarten von Schülern gesammelt, die allermeisten aus München, aber auch aus anderen Teilen Bayerns. Man wolle zeigen, dass auch junge Menschen eine Meinung haben und sich für Politik interessieren, erklärt Eder: "Wir wollten ihnen eine Stimme geben."

Am Donnerstag wurden die Botschaften Barbara Stamm (CSU) übergeben. Das Treffen mit der Landtagspräsidentin hat bei Xaver, 16, vom Michaeli-Gymnasium Eindruck hinterlassen. "Die Politiker haben sich plötzlich erreichbar angefühlt", sagt er. Nun hofft er, dass die Botschaften auch Gehör finden. Botschaften wie die von Jule, 17. Chancengleichheit und "Toleranz gegenüber allen Randgruppen", fordert die Zwölftklässlerin des Adolf-Weber-Gymnasiums auf ihrer Karte. "Viele werden nach wie vor aufgrund ihrer Herkunft oder anderer Eigenschaften ausgegrenzt", erklärt sie. Zudem macht sie sich für die zügige Abschaffung des achtjährigen Gymnasiums stark: "Die Lehrpläne erzeugen einen Druck, der zumindest ein bisschen rausgenommen werden muss." Die zehnjährige Fiola vom Michaeli-Gymnasium fordert: "Man sollte Flüchtlinge geregelt reinlassen." Und: "Man sollte sie nicht ausgrenzen oder hassen." Außerdem appelliert sie an die Verantwortung der Politiker für die nachfolgenden Generationen: "Was die Politiker jetzt falsch machen, müssen wir Kinder später ausbaden."

Auf den allermeisten Postkarten, die demnächst in einer Ausstellung im Landtag zu sehen sein sollen, geht es um die großen Fragen und Probleme der Zeit: Gesellschaftliche Ungerechtigkeiten, die Flüchtlingspolitik oder Klimawandel. "Am öftesten wurde der Umweltschutz als Punkt genannt", fasst die zwölfjährige Juliane zusammen, die für einen Bericht in der Schülerzeitung des Michaeli-Gymnasiums einen Großteil der Karten gelesen hat.

Eine neue Tischtennisplatte auf dem Pausenhof, häufiger Pommes in der Schulkantine oder neue Basketballkörbe - solche vermeintlich naheliegenden Wünsche von Schulkindern finden sich auf den Postkarten erstaunlich selten. Warum das so ist? Leo, zehn Jahre alt, Fünftklässler des Adolf-Weber-Gymnasiums, liefert sofort eine einleuchtende - und sehr erwachsene - Erklärung: "Herr Söder ist doch nicht für neue Basketballkörbe zuständig." Da hat er Recht.