26. Juli 2018, 16:18 Uhr Projekt für junge Medienmacher Junges Youtube-Format "Dein Life" geht an den Start

Das Medienzentrum München startet die Sendung "Dein Life" von jungen Münchnern für junge Münchner.

Die Sendung wird jeden Donnerstag um 18 Uhr live auf Youtube gesendet.

Von Dirk Wagner

Seit dem frühen Morgen zimmert Martin Noweck bereits die Holzkulisse für die neue Youtube-Sendung "Dein Life" des Medienzentrums München zusammen. Jetzt, in den späten Abendstunden, klebt der Kameramann und Dozent noch mit Medienpädagogin Ilona Herbert Spiegel darauf. Diese sollen später ermöglichen, auch das Kamerateam oder andere Mitwirkende ins Bild zu holen.

"Normalerweise vermeidet man ja im Fernsehen, das Studio samt seiner Technik zu zeigen. Wir wollen uns im Bild aber ganz bewusst nicht nur auf die Moderatoren und ihre Studiogäste beschränken", erklärt Noweck. Seit vielen Jahren unterstützt er mit seinem Fachwissen im Medienzentrum Videobeiträge von Jugendliche und junge Erwachsene. Viele davon wurden bislang im Jugendprogramm Matz-TV des AFK-Fernsehens gezeigt, und auch werden im selben Medienzentrum regelmäßige Radiosendungen von Jugendliche für die Radiosender M94.5 und Ego FM produziert.

An diesem Donnerstag startet das JFF-Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis ein neues Format, das die Möglichkeiten von Radio und Fernsehen vereint: Die Sendung "Dein Life" wird jeden Donnerstag um 18 Uhr live auf Youtube gesendet. Das Videoportal sei mittlerweile die Plattform, die Jugendliche am meisten nützten, erklärt Kathrin Demmler, die Direktorin des JFF.

Zwar wird es auch eine Internetseite (deinlife.net) geben, auf der die Beiträge gebündelt werden. Aber auf diese Seite stoße man ja nicht mit derselben Zufälligkeit, wie das auf Youtube möglich ist, sagt Demmler: "Es ist uns wichtig, dass Jugendliche Veröffentlichungsplattformen für ihre Werke haben, auf denen sie sich mit Themen auseinandersetzen und sie vor allem in Zeiten von Fake News das gründliche Recherchieren, Informieren und so weiter trainieren."

Thematisch sind den jungen Medienmachern keine Grenzen gesetzt. Im Störfunk auf M94.5, der von Elke Michaelis betreuten Radiosendung des Medienzentrums, wurden zum Beispiel schon Missstände in Altenheimen thematisiert. Oder die jungen Radiomacher überraschten mit einer Musikauswahl, die die Programmverantwortlichen anderer Sender eher einem älteren Publikum zugestehen würden: Sie spielten nicht etwa Popmusik, sondern klassische Musik. Aber gerade weil die Medienpädagogen die jungen Menschen selbst entscheiden lassen, was sie wie thematisieren mögen, bietet das Medienzentrum München ihnen erst ein tatsächliches Sprachrohr.

Neben den inhaltlichen profitiert das neue Format noch von formalen Freiheiten. Wo die Radio- und Fernsehbeiträge des Medienzentrums vorgegebene Sendelängen einhalten müssen, dürfen diese nun auf dem Youtube-Kanal je nach Bedarf variieren. "Grob geschätzt werden unsere Sendungen zirka zehn Minuten bis eine Viertelstunde dauern. Längere Beiträge werden auf Youtube in der Regel nicht geschaut", sagt Johannes Rockstuhl, Moderator der ersten "Dein Life"-Sendung. Problemlos könne man die Sendezeit im Bedarfsfall verlängern, etwa für eine Konzertübertragung oder wenn ein Film gezeigt werden soll.

Ansonsten eignen sich für dieses Format laut Demmler vor allem Episoden-Filme wie die Neuverfilmung "#faust_undead" von Goethes Faust I in zwanzig Episoden, die in Zusammenarbeit von Medienzentrum, Kreisjugendring und der Villa Stuck entstanden ist. Der Film, der schon auf dem Dokumentarfilmfest in München zu sehen war, wird die ersten "Dein Life"-Sendungen bereichern, die als Magazin mit verschiedenen Beiträgen jeden Donnerstagabend live gesendet werden. Zwischen den Beiträgen wird moderiert, manchmal wird es auch Studiogäste geben. Danach können sie zu beliebigen Zeiten im Internet angeschaut und angehört werden. Denn auch das entspricht dem Nutzungsverhalten junger Menschen, die das Programm eben nicht mehr ausschließlich zu bestimmten Sendezeiten wahrnehmen.

Jugendliche und junge Erwachsene bis einschließlich 26 Jahre können die Sendung übrigens auch selbst mitgestalten. Dazu genügt es, zu den Redaktionssitzungen von "Dein Life" zu erscheinen, die jeden Dienstag um 19 Uhr in den Räumlichkeiten des Medienzentrums in der Rupprechtstraße 29 stattfinden. Oder Interessenten informiert sich telefonisch über 089/1266530.