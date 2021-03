Freiheit ist auch die Freiheit, über sich selbst zu lachen. Kaum eine Humortradition hat das so verinnerlicht wie die jüdische. Die neue Folge des Jewish Challenge TV der in München ansässigen Janusz Korczak Akademie und der Jewish Agency for Israel, widmet sich unter dem Thema Freiheit auch dem Witz. Ein Leben in Freiheit streben die jüdischen Auswanderer aus Äthiopien an, die nach Israel übersiedeln. Unter dem Titel "Neue Freiheiten" blickt man auf die Corona Situation in Israel. Vorgestellt wird außerdem das neue Buch des Klarinettisten Giora Feidman. Im Porträt kommt man der bildenden Künstlerin Nirit Levav Packer und dem Nürnberger Religionslehrer German Djanatliev nahe. Und passend zum Pessach-Fest haben die Münchner Studenten n Eli Vynograd und Roman Senin ein Menü zusammengestellt. Zu sehen ist die Folge am Dienstag, 23. März, um 18 Uhr über die Homepage www.jchallenge.tv.