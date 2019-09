Die neue Erzbischöfliche Franziskus-Grundschule in Haidhausen erwartet zum Schulanfang am 10. September 35 Erstklässler. Die ersten zwei Jahre wird die in der Trägerschaft des Erzbistums München und Freising stehende Einrichtung in einer Containerlandschaft untergebracht sein, wie das Erzbistum mitteilte. Der im August dieses Jahres begonnene Neubau soll dann bis 2021 bezugsfertig sein. Dieser werde auf dem Gelände des Kirchlichen Zentrums Platz für etwa 200 Grundschulkinder bieten. "Mit unserer neuen Schule wollen wir helfen, die Lücke im Angebot an Grundschulplätzen in der Stadt zu schließen und vor allem junge Familien unterstützen", erklärte Bildungsressortleiterin Sandra Krump. Diesem Anliegen entspreche auch das Konzept des rhythmisierten Ganztags an drei Tagen und das Angebot zusätzlicher Nachmittagsbetreuung an den zwei verbleibenden Schultagen. Dabei arbeiten Lehrer mit Erziehern zusammen. Die Investitionskosten beliefen sich auf 17 Millionen Euro, sechs Millionen hat die Bischof-Arbeo-Stiftung beigesteuert.