27. Mai 2019, 18:45 Uhr Projekt an der Infanteriestraße Offenheit als Prinzip

Kreative Zwischennutzer für frühere Design-Schule gesucht

Von Julia Bergmann

Oben auf dem Dach prangt schon Mal ein blau-roter Elefant. Ein Zufallswerk des Münchner Graffitikünstlers Loomit, der auf dem Abrissgebäude an der Infanteriestraße 14 nur die Farbe aus seinen Pinseln streichen wollte. Vielleicht ist der Elefant aber auch schon Vorbote dessen, was im ehemaligen Gebäude der Hochschule für Design bald kommen soll: kreative Zwischennutzung auf 5000 Quadratmetern - bevor das seit Monaten leer stehende Haus zum Jahresende hin abgerissen wird und einem Gebäude mit Wohnungen zu gehobenen Preisen Platz machen soll. So will es der Grundstückseigentümer und Bauherr, die Firma Bauwerk Development. Gemeinsam mit einer Eventagentur hat sie deswegen einen Ideenwettbewerb ausgerufen. Sie wollen den Ort, an dem Bauwerk-Geschäftsführer Roderick Rauert "sehr viel kreative Kraft" spürt, "aus dem Dornröschenschlaf" erwecken.

Wie die Zwischennutzung, die voraussichtlich von August bis Oktober stattfinden soll, aussehen könnte, lassen die Beteiligten offen. Man wolle keine Grenzen, keinen Zwang, keine Vorgaben. Wobei es Einschränkungen dann doch gibt, immerhin fehlt in Teilen des fünfstöckigen Gebäudes die Stromversorgung; auch das Wasser ist abgestellt. Aber: "keine Denkblockaden", betont Agentur-Geschäftsführer Alexander Wolfrum.

Bewerben können sich Interessenten, ebenfalls ohne Einschränkung, im Zeitraum vom 1. bis 30. Juni über die Website www.infanterie14.com. Eine siebenköpfige Jury, die sich aus Graffitikünstler Loomit, Bauwerk-Geschäftsführern, Vertretern von Stadt und Politik und Medienvertretern zusammensetzt, wählt aus den Einsendungen einen Gewinner. Dieser wird mit 15 000 Euro bei der Umsetzung seines Konzepts unterstützt.

Ob die von Rauert gerühmte kreative Kraft dem Ort nach der Zwischennutzung erhalten bleibt? Ja, sagt er. Wer die Projekte seiner Firma kenne, etwa das Quartier um die ehemalige Pasinger Kuvertfabrik, wisse, dass man gerne Statements setze - mit guter, außergewöhnlicher Architektur. Für Rauert bedeutet allein dies, dass es irgendwie kreativ bleibt: Für den an der Infanteriestraße geplanten Komplex habe man das Amsterdamer Architekturbüro UNStudio gewinnen können. Gestaltet hat dieses das Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart, den Bahnhof von Arnheim und den Bürokomplex La Défense in Almere in den Niederlanden.