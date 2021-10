Von Gabriel Berg, München

Was kapitalistische Großkonzerne im Verborgenen treiben, kommt oft erst heraus, wenn es schon zu spät ist. Bei dem Stück "Project S.T.R.I.P.", das im Teamtheater Tankstelle seine deutsche Erstaufführung hatte, wird man Zeuge davon, wie eine Firma aus Profitgier nach und nach eine Umweltkatastrophe herbeiführt. Eine Anthropologin und ein Ex-Marine, der als Sicherheitsbeauftragter angestellt ist, werden von dem Konzern zusammen auf eine Insel geschickt, weil dort wertvolle Materialien abgebaut werden sollen. Dabei soll Kontakt zu Einheimischen hergestellt werden, die bislang auf dieser Insel friedlich lebten. Die Polit-Satire des indischen Autors Ram Ganesh Kamatham ist eine komplexe Geschichte mit dramatischen Wendungen. Die Protagonisten machen interessante Entwicklungen durch, so fängt der Ex-Marine Roy, eine Art Indiana-Jones-Verschnitt, an, sich für das indigene Volk einzusetzen, das von den Machenschaften des Konzerns bedroht wird. Das Management der Firma, das die Aufträge erteilt, wechselt im Laufe des Stücks immer wieder und unterscheidet sich dabei jedes Mal leicht im Führungsstil. Eines haben aber alle gemeinsam: Sie sind skrupellos.

Jacoub Eisa führt Regie. Das schlichte Bühnenbild erfüllt seinen Zweck, auf einer Leinwand werden mithilfe von Videos die Geschehnisse zwischen den einzelnen Szenen erklärt. Die jazzigen Hip-Hop-Beats, die die Videosequenzen untermalen, sind leider oft unpassend und lenken ab. Insgesamt schwimmt die Inszenierung zwischen mal mehr und mal weniger lustigen Dialogen, ernster Gesellschaftskritik und der Thematisierung der persönlichen Beziehung der beiden Protagonisten. So erfüllt die Inszenierung nicht ganz die durch das Thema gesetzten Erwartungen.