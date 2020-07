Von Eva-Elisabeth Fischer

Lauter gute Nachrichten in schlechten Zeiten: Während andere Veranstaltungen abgesagt werden mussten, findet die 29. Ausgabe der Tanzwerkstatt Europa (TWE) statt - und zwar analog. Gründer Walter Heun hat nun tatsächlich doppeltes Glück. Zum einen kann die bewährte Mischung aus Workshops, Vorträgen und Gastspielen allen virusbedingten Einschränkungen zum Trotz inhaltlich ohne Abstriche über die Bühne gehen. Die größte Erleichterung aber ist, dass Kulturreferent Anton Biebl der Tanzwerkstatt keinen Cent von den heuer 198 000 Euro an städtischem Geld gestrichen hat. Das bestätigt Stadtdirektor Marek Wiechers auf der Pressekonferenz zur TWE im Kulturreferat vor einem bewusst klein gehaltenen Häuflein Journalisten.

Biebls Festhalten am Zuschuss ist mehr als eine Geste, da alle städtischen Referate wegen der dramatisch eingebrochenen Gewerbesteuern aufgefordert waren, ad hoc sechs Prozent ihres Budgets einzusparen. Das heißt für die Kultur: elf Millionen Euro. Man mag den gleichbleibenden Betrag als Zeichen dafür werten, dass sich das Ansehen des Tanzes auch offiziell endlich zum Positiven gewandelt hat. Daniela Rippl, im Kulturreferat zuständig für die Wissenschafts- und Kunstförderung, betont, dass speziell der zeitgenössische Tanz gesellschaftliche Phänomene reflektiere und ebendiese Reflexionen eins zu eins übernommen werden könnten in den wissenschaftlichen Diskurs.

Bei der Tanzwerkstatt Europa gilt das nicht nur für das Symposion "Utopien des Zusammenlebens", das nach dem Verhältnis von Nähe und Distanz fragt, welches im körperlich-räumlichen Sinne aktuell an Brisanz gewonnen hat. Man wird unwillkürlich die Tanzgastspiele aus dem Blickwinkel der Pandemie neu sehen und interpretieren, sei es nun die halsbrecherische "Fugue Trampoline" von Yoann Bourgeois oder seien es Mette Ingvartsens gleichermaßen sinnliche wie analytische "21 pornographies". Sich darüber streiten kann man danach zum Beispiel im Biergarten am Muffatwerk. Natürlich ganz privat, da derlei Zusammenrottungen in Gestalt von Parties diesmal offiziell nicht eingeplant sind. Warten wir also auf die 30. Tanzwerkstatt. Europa nächstes Jahr. Eine zügellose Jubiläumssause?

Tanzwerkstatt Europa, 28. Juli bis 7. August, Programm und Infos unter www.jointadventures.net