Wie derzeit so üblich, gibt es auch von der Spielzeitkonferenz des Theaters Regensburg ein Youtube-Video. Einsame Spartenleiter auf leerer Bühne. Oder im Zuschauerraum des Velodroms. Dort sitzt Intendant Jens Neundorff von Enzberg, ganz bewusst an diesem Ort, denn für Neundorff wie für das Velodrom wird in dieser Form die kommende Saison die letzte sein: Neundorff geht Sommer 2021 als Intendant ans Staatstheater Meiningen, das Veldodrom, einst als Ausweichspielstätte ins Lebens gerufen, als das ehrwürdige Haus am Bismarckplatz renoviert werden musste, bedarf einer Generalsanierung. Zu der sich die Stadt jüngst erneut bekannte. Auch wenn man derzeit nur hoffen kann, dass es bei diesen Plänen bleibt.

Neundorff bedankt sich bei allen Mitarbeitern und beim Publikum: Derzeit hat das Theater Regensburg 6000 Abonnenten, das heißt, vier (!) Prozent der Regensburger haben ein Theaterabo und Lust auf Ungewöhnliches.

Im Schauspiel setzt Schauspieldirektor Klaus Kusenberg vor allem auf Stücke von Autorinnen und Autoren, die in den Siebziger- und Achtzigerjahren geboren wurden, vieles kommt aus dem angelsächsischen Raum, der Regensburger Konstantin Küspert schreibt einen neuen "Nathan", Aischylos' "Orestie" kommt als Triptychon zusammen mit der Tanzsparte von Georg Reischl. Im Jugendtheater gibt es vier Uraufführungen, in der Oper eine: "Wir" nach Samjatins Roman von Anton Lubchenko, von dem Regensburg schon spektakulär "Doktor Schiwago" uraufgeführt hatte. Daneben, unter anderem: "Rheingold", "Otello", Udo Zimmermanns "Weiße Rose", "Fledermaus", "Eugen Onegin" und das Musical "Chicago".